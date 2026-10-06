Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ

Snapshot Ανεξτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ σχεδιάζουν να παραιτηθούν μετά τα Χριστούγεννα για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Οι βουλευτές λαμβάνουν υπόψη τους τους όρους του Αλέξη Τσίπρα για παραίτηση και μη προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει δυσκολίες στη δημιουργία οργανωτικών δομών στην περιφέρεια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε παλιά και νεοεισαχθέντα στελέχη της ΕΛΑΣ, με ανησυχίες για τη θέση στα ψηφοδέλτια.

Κάποιοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Snapshot powered by AI

Την έλευση του νέου έτους φαίνεται να έχουν θέσει ως ορόσημο για την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα αρκετοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ προκειμένου να ενταχθούν μελλοντικά στην ΕΛΑΣ.

Οι βουλευτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για την ένταξή τους στο νέο κόμμα, ωστόσο εκτιμούν πως μια αποχώρηση από τη Βουλή τον ερχόμενο Ιανουάριο αφήνει αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές ώστε να πληρούνται οι όροι του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να έχουν θυσιάσει κρίσιμο κοινοβουλευτικό έργο που θα μπορούσε να έχει μεγάλη απήχηση στις περιφέρειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή τη γραμμή κινούνται αρκετοί από τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει μια δεδομένη αδυναμία να σχηματίσει οργανωτικές δομές στην περιφέρεια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι βουλευτές που υιοθετούν τη συγκεκριμένη τακτική, αφενός εκλέγονται στην περιφέρεια και αφετέρου δεν έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με αρνητικές και πολωτικές μάχες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που τους καθιστά υπό μία έννοια, «άφθαρτους» μεν, αλλά και έμπειρους εκλογικά.

Ωστόσο, υπάρχουν και πρόσωπα εντός της ομάδας των ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν νωρίτερα και να ανακοινώσουν σύντομα τη συστράτευσή τους με την ΕΛΑΣ. Κινητήριος δύναμη σε αυτή τη σκέψη είναι το ότι η ΕΛΑΣ φαίνεται να συγκροτεί ψηφοδέλτια με αναγνωρίσιμα πρόσωπα στις περιφέρειες όπου εκλέγονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι αν καθυστερήσουν πολύ ακόμη την παραίτησή τους από τη Βουλή, ενδεχομένως να βρουν τον «χώρο» που τους αναλογεί να έχει καταληφθεί από στελέχη που έχουν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ νωρίτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «παλιά» και «νεοεισαχθέντα» στελέχη της ΕΛΑΣ, στον οποίο έχει αναφερθεί το newsbomb και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, καθώς όσοι και όσες είχαν ενταχθεί από την αρχή της δημιουργίας του φορέα, «επανδρώνοντας» στελεχειακά το κόμμα, τώρα θεωροούν ότι μια μαζική εισδοχή στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, ενδεχομένως να «απειλήσουν» τις δικές τους θέσεις στα ψηφοδέλτια και στα όργανα του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι οι εν ενεργεία βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ οφείλουν πρώτα να έχουν παραδώσει την έδρα τους, αλλά και να αποδεχτούν το γεγονός ότι στο νέο κόμμα «δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις» στα ψηφοδέλτια.