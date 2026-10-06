Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ

«Σπαζοκεφαλιά» για τους βουλευτές οι όροι που συνεχίζει να θέτει ο Αλέξης Τσίπρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανεξτητοι βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ σχεδιάζουν να παραιτηθούν μετά τα Χριστούγεννα για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.
  • Οι βουλευτές λαμβάνουν υπόψη τους τους όρους του Αλέξη Τσίπρα για παραίτηση και μη προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.
  • Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει δυσκολίες στη δημιουργία οργανωτικών δομών στην περιφέρεια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε παλιά και νεοεισαχθέντα στελέχη της ΕΛΑΣ, με ανησυχίες για τη θέση στα ψηφοδέλτια.
  • Κάποιοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.
Snapshot powered by AI

Την έλευση του νέου έτους φαίνεται να έχουν θέσει ως ορόσημο για την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα αρκετοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ προκειμένου να ενταχθούν μελλοντικά στην ΕΛΑΣ.

Οι βουλευτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για την ένταξή τους στο νέο κόμμα, ωστόσο εκτιμούν πως μια αποχώρηση από τη Βουλή τον ερχόμενο Ιανουάριο αφήνει αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές ώστε να πληρούνται οι όροι του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να έχουν θυσιάσει κρίσιμο κοινοβουλευτικό έργο που θα μπορούσε να έχει μεγάλη απήχηση στις περιφέρειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή τη γραμμή κινούνται αρκετοί από τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει μια δεδομένη αδυναμία να σχηματίσει οργανωτικές δομές στην περιφέρεια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι βουλευτές που υιοθετούν τη συγκεκριμένη τακτική, αφενός εκλέγονται στην περιφέρεια και αφετέρου δεν έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με αρνητικές και πολωτικές μάχες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που τους καθιστά υπό μία έννοια, «άφθαρτους» μεν, αλλά και έμπειρους εκλογικά.

Ωστόσο, υπάρχουν και πρόσωπα εντός της ομάδας των ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν νωρίτερα και να ανακοινώσουν σύντομα τη συστράτευσή τους με την ΕΛΑΣ. Κινητήριος δύναμη σε αυτή τη σκέψη είναι το ότι η ΕΛΑΣ φαίνεται να συγκροτεί ψηφοδέλτια με αναγνωρίσιμα πρόσωπα στις περιφέρειες όπου εκλέγονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι αν καθυστερήσουν πολύ ακόμη την παραίτησή τους από τη Βουλή, ενδεχομένως να βρουν τον «χώρο» που τους αναλογεί να έχει καταληφθεί από στελέχη που έχουν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ νωρίτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «παλιά» και «νεοεισαχθέντα» στελέχη της ΕΛΑΣ, στον οποίο έχει αναφερθεί το newsbomb και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, καθώς όσοι και όσες είχαν ενταχθεί από την αρχή της δημιουργίας του φορέα, «επανδρώνοντας» στελεχειακά το κόμμα, τώρα θεωροούν ότι μια μαζική εισδοχή στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, ενδεχομένως να «απειλήσουν» τις δικές τους θέσεις στα ψηφοδέλτια και στα όργανα του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι οι εν ενεργεία βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ οφείλουν πρώτα να έχουν παραδώσει την έδρα τους, αλλά και να αποδεχτούν το γεγονός ότι στο νέο κόμμα «δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις» στα ψηφοδέλτια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» - Ρυμουκλείται στην Ελευσίνα

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: «30άρια» τις επόμενες μέρες και μετά βροχές - Διαταραχή από Ιταλία

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επίθεση με 650 drones κατά της Μόσχας - Η Ρωσία βομβάρδισε ξανά γέφυρα στη Ζαπορίζια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Παιδιά πεθαίνουν πέφτοντας σε εγκαταλελειμμένα πηγάδια - Διέσωσαν 5χρονο αγόρι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Νέα δεδομένα για τις εκδρομές - Τι προβλέπεται για μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανθρώπινων πύργων στον κόσμο - Το έθιμο της Ταραγόνα

08:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ - Γιατί κάποιοι σκέφτονται να επισπεύσουν

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Το σκοτεινό μυστικό των Φαραώ: Κρανία 5.000 ετών αποκαλύπτουν την τραγική μοίρα των βασιλικών σκλάβων

07:36WHAT THE FACT

Περπατούσε στο πάρκο και βρήκε τυχαία σπάνιο διαμάντι αξίας $250.000 - Στην αρχή το πέρασε για καραμέλα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ξυπνάτε με πόνο στο σαγόνι; Τα δόντια σας μπορεί να δώσουν ενδείξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) – Ο πίνακας με τις θέσεις

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

06:56LIFESTYLE

Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και επέστρεψε στο Λονδίνο, αφού έκανε για 4 ώρες ζιγκ ζαγκ στον αέρα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκης: Γιατί η γιατρός του χορήγησε μέθη – Τι αναζήτησε για προποφόλη και μιδαζολάμη

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε δασκάλα νηπιαγωγείου– Αναζητείται η μητέρα του παιδιού

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

21:17LIFESTYLE

ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου – Οι λόγοι της απόφασης και η επόμενη ημέρα

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανή TikToker ξεκλήρισε την οικογένειά της: Σκότωσε τον σύζυγό της και τα 3 παιδιά της - Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ