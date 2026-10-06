Διακοπές νερού την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Σωκράτους 4 Πάροδος και Μαρκ. Μπότσαρη
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Ψηλορείτου και Επισκόπου Ισαΐα
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