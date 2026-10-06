Ξυπνάτε με πόνο στο σαγόνι; Τα δόντια σας μπορεί να δώσουν ενδείξεις

Το να ξυπνάτε με πόνο, σφίξιμο ή αίσθημα κόπωσης στο σαγόνι μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ασυνείδητα σφίγγετε ή τρίζετε τα δόντια σας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτή η δραστηριότητα, γνωστή ως βρουξισμός, μπορεί να συμβαίνει χωρίς να σας ξυπνά και, μερικές φορές, το πρώτο άτομο που το αντιλαμβάνεται είναι ο/η σύντροφός σας, που ακούει τον ήχο του τριξίματος.

Ο πρωινός πόνος από μόνος του δεν επιβεβαιώνει την αιτία. Το επόμενο χρήσιμο βήμα είναι να αναζητήσετε συνοδά σημάδια και να εξετάσετε τα επίμονα συμπτώματα.

Ποιες ενδείξεις καθιστούν απαραίτητη τη διερεύνηση του τριξίματος των δοντιών;

Η επαναλαμβανόμενη δυσφορία στο σαγόνι είναι πιο ανησυχητική, όταν συνδυάζεται με αλλαγές στα δόντια ή αναφορές για τρίξιμο κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Τα σημάδια που αξίζει να αναφέρετε στον οδοντίατρο είναι:

Επίπεδα, σπασμένα ή ραγισμένα δόντια, ή φθαρμένα σφραγίσματα.

Νέα ευαισθησία ή πόνος στα δόντια.

Σφίξιμο, ευαισθησία ή κόπωση στους μυς του σαγονιού.

Πονοκεφάλους ή δυσφορία στο πρόσωπο.

Ήχους τριξίματος που ακούει ο/η σύντροφός σας τη νύχτα.

Μπορεί να σφίγγετε τα δόντια σας και κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Δώστε προσοχή όταν συγκεντρώνεστε, εργάζεστε μπροστά σε οθόνη ή νιώθετε ένταση: το να κρατάτε επανειλημμένα τα δόντια σας σφιγμένα μπορεί να συμβάλλει στο πρόβλημα.

Πώς μπορεί ο οδοντίατρος να διαπιστώσει τι συμβαίνει;

Ο οδοντίατρος εξετάζει τα δόντια, τα σφραγίσματα, τους μυς και τις αρθρώσεις του σαγονιού σας και στη συνέχεια αξιολογεί τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με τα συμπτώματα και τις συνήθειές σας. Οι αλλαγές που παρατηρούνται μεταξύ των επισκέψεων μπορούν να δείξουν αν η φθορά εξελίσσεται.

Εξηγήστε του αν η δυσφορία σας είναι πιο έντονη κατά το ξύπνημα, αν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αν επιδεινώνεται με την μάσηση. Παρέχετε πληροφορίες για τα φάρμακα που λαμβάνετε και για οτιδήποτε έχει παρατηρήσει ο/η σύντροφός σας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ο πόνος στο σαγόνι μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, όπως οδοντικά προβλήματα και διαταραχές που επηρεάζουν την άρθρωση του σαγονιού και τους γύρω μυς. Η αγορά ενός νάρθηκα (μασελάκι) χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση ενδέχεται να αφήσει την πραγματική αιτία του προβλήματος χωρίς αντιμετώπιση.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση εάν το σαγόνι σας «κλειδώσει», εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε σωστά το στόμα σας ή εάν ο πόνος σάς εμποδίζει να φάτε ή να πιείτε.

Ευθύνεται πάντα το στρες;

Όχι. Το στρες και το άγχος μπορεί να συμβάλλουν, αλλά ο βρουξισμός έχει διάφορους πιθανούς παράγοντες που τον επηρεάζουν, όπως η κληρονομικότητα, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η καφεΐνη και ορισμένα φάρμακα.

Τα προβλήματα ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της υπνικής άπνοιας, ενδέχεται να συνυπάρχουν με το νυχτερινό βρουξισμό. Ενημερώστε τον οδοντίατρό σας εάν ο/η σύντροφός σας έχει παρατηρήσει ροχαλητό ή διακοπές στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ένας ειδικός ιατρός ύπνου ενδέχεται να συστήσει εξετάσεις, εάν το ιστορικό σας υποδηλώνει κάποια διαταραχή ύπνου. Εντούτοις, μια μελέτη ύπνου δεν είναι απαραίτητη για κάθε άτομο με υποψία βρουξισμού.

Εάν το τρίξιμο των δοντιών ξεκίνησε μετά την έναρξη λήψης ή την αλλαγή κάποιου φαρμάκου, ενημερώστε τον γιατρό που το συνταγογράφησε. Μην διακόπτετε τη συνταγογραφούμενη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία. Μια επανεξέταση της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν απαιτείται κάποια τροποποίηση.

Θα σταματήσει το τρίξιμο με τη χρήση νάρθηκα ύπνου;

Ο νάρθηκας ύπνου χρησιμοποιείται κυρίως για να διαχωρίζει τα πάνω από τα κάτω δόντια και να περιορίζει τη φθορά. Ενδέχεται να μην σταματήσει το υποκείμενο σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών.

Ο οδοντίατρος μπορεί να σας συμβουλεύσει εάν χρειάζεστε νάρθηκα και να φροντίσει για την κατάλληλη εφαρμογή του. Στις περιπτώσεις ήπιου βρουξισμού χωρίς σημαντικά συμπτώματα ή φθορές, ενδέχεται να αρκεί η απλή παρακολούθηση.

Μια ανασκόπηση του 2024 ανέδειξε μικτά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των ενδοστοματικών συσκευών στα επεισόδια βρουξισμού. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του καθορισμού ρεαλιστικών προσδοκιών: η χρήση νάρθηκα πρέπει να συνοδεύεται από παρακολούθηση για την αξιολόγηση της φθοράς των δοντιών, της άνεσης και της εξέλιξης των συμπτωμάτων.

Εάν ο πόνος επιμένει, επισκεφθείτε ξανά τον οδοντίατρο για επανεκτίμηση, αντί να υποθέσετε ότι η χρήση του νάρθηκα έλυσε το πρόβλημα.

Τι μπορείτε να αλλάξετε κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Χρησιμοποιήστε σύντομες υπενθυμίσεις, για να χαλαρώνετε τη γνάθο σας. Όταν είστε σε ηρεμία, διατηρείτε τα δόντια σας ελαφρώς ανοιχτά και όχι σφιχτά ενωμένα.

Αποφύγετε τις τσίχλες και τις σκληρές τροφές όσο πονάει η γνάθος σας. Επιλέξτε τροφές που δεν απαιτούν έντονη μάσηση.

Περιορίστε την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, και αναζητήστε υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος.

Αφιερώστε χρόνο για χαλάρωση και τηρήστε σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Αυτές οι συνήθειες ευνοούν τη χαλάρωση, αν και δεν εγγυώνται ότι θα σταματήσει το τρίξιμο των δοντιών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συμπέρασμα

Ο επαναλαμβανόμενος πρωινός πόνος στο σαγόνι χρήζει οδοντιατρικού ελέγχου, ειδικά εάν συνυπάρχουν ευαισθησία, βλάβη στα δόντια ή αναφερόμενο τρίξιμο των δοντιών. Η θεραπεία πρέπει να αντιμετωπίζει την αιτία, να προστατεύει τα δόντια και να βελτιώνει την άνεση, με παράλληλη παρακολούθηση εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

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