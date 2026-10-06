«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε απορία για συναδέλφους που απουσίασαν από τη γιορτή της ΝΔ, παρά τις άλλες υπουργικές τους υποχρεώσεις.

Τόνισε ότι η ενότητα δεν εκφράζεται με λόγια, αλλά διαμορφώνεται μέσα από κοινές προσπάθειες και παρουσία.

Περιέγραψε τις πρόσφατες δραστηριότητές του, όπως τα εγκαίνια νέου Αξονικού Τομογράφου στην Κάρπαθο και τη δημιουργία μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Ανακοίνωσε την αποστολή χειρουργικής ομάδας στην Κάλυμνο για να πραγματοποιεί ορθοπεδικές επεμβάσεις τοπικά, μειώνοντας τη μετακίνηση ασθενών.

Υπογράμμισε τη νέα φιλοσοφία του ΕΣΥ, που φέρνει τις υπηρεσίες υγείας κοντά στους πολίτες αντί να τους ζητά να μετακινούνται. Snapshot powered by AI

«Καρφί» Άδωνι Γεωργιάδη για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔσε ανάρτησή του σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη ναπορία του για συναδέλφους του που επέλεξαν να λείπουν

Αναλυτικά σε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο ανέφερε:

Χθες είχα μία πραγματικά γεμάτη μέρα. Πετάξαμε πρωί πρωί για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήσαμε με τον @ghatzimarkos στο Νοσοκομείο Καρπάθου, το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και φτιάχνουμε και μονάδα Τεχνητού Νεφρού για να μήν ταλαιπωρείται ο κόσμος.

Μετά υποδεχθήκαμε την ΑΕ τον ΠτΔ κ. Τασούλα και τον ακολουθήσαμε κατά τις τελετές για την επέτειο της Επαναστάσεως της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου 1944, που οδήγησε στην απελευθέρωση της. Αν και σε λίγο πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι το πραγματικά πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα στην Αθήνα για συνεορτάσω με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεώς μας.

Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα….

Το βράδυ λοιπόν μετά την φανταστική μας εορτή πέταξα για Ρόδο για να φύγω τώρα για Κάλυμνο. Εκεί θα μεταφέρουμε σήμερα από την Ρόδο ολόκληρη την χειρουργική ομάδα της Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Σοκορέλου. Έτσι όλοι οι ασθενείς της Καλύμνου που χρειάζονται ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση αντί να μετακινηθούν προς την Ρόδο, θα τους χειρουργήσουμε επί τόπου στο νησί τους για να μην ταλαιπωρηθούν. Το ΕΣΥ πλέον δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό, αλλά έρχεται του ΕΣΥ σε σένα. Αυτή είναι η νέα μας φιλοσοφία. Συνεχίζουμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών!

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