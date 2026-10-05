52 χρόνια ΝΔ: Τα πλάνα Σαμαρά στα ιστορικά βίντεο και ο πονοκέφαλος με τις τιμές των καυσίμων

Δημήτρης Κοτταρίδης

52 χρόνια ΝΔ: Τα πλάνα Σαμαρά στα ιστορικά βίντεο και ο πονοκέφαλος με τις τιμές των καυσίμων
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
4'
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Πλούσια είναι η εβδομάδα που ξεκίνησε για την κυβέρνηση αλλά και για τη ΝΔ που γιορτάζει τα 52α γενέθλια της με μία μεγάλη εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Πειραιώς. Όπως με ενημέρωσε η «γάτα» θα πρόκειται για μια διαφορετική εκδήλωση όπου θα παρουσιάζεται ψηφιακά από οθόνες η πορεία του κόμματος στο χρόνο ενώ θα υπάρχει και πλούσιο ιστορικό υλικό, από αφίσες και πρωτοσέλιδα εφημερίδων μέχρι φωτογραφίες ενώ παράλληλα οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και σε παιχνίδα γνώσεων.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μάλιστα και με τη χρήση της τεχνολογίας θα μπορεί να… μεταφερθεί σε παλιές προεκλογικές συγκεντρώσεις της ΝΔ, τότε που ο κόσμος συμμετείχε ενεργά σε όλα αυτά, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση στην Πειραιώς περιμένουν αρκετό κόσμο σήμερα και η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος και θα επισημάνει πως η ΝΔ ανήκει στα μέλη της και στον κόσμο της.

Σύμφωνα με τη «γάτα» η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού θα είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθεί ο ελληνικός λαός, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, τις κατακτήσεις των κυβερνήσεων της ΝΔ και να τιμήσει την ιστορία της παράταξης.

Και επειδή στο κόμμα δεν κρατούν κακία, μαθαίνω πως περίοπτη θέση σε αυτά τα ιστορικά βίντεο θα έχει και ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο επέλεξε να χτυπήσει δύο φορές. Επόμενο χτύπημα, και μάλλον και πιο ισχυρό, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα όπου ο πρώην πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει να μιλήσει σε συνέδριο του Βήματος.

Πάντως, όπως με ενημερώνει το... κατοικίδιο στο Μαξίμου θα περιμένουν την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Σαμαρά για να ξεκινήσει η αποδόμησή του σε πολιτικό επίπεδο. Στην παρούσα φάση πάντως αυτό που λένε είναι πως η εικόνα μιλά από μόνη της.

Με άλλα λόγια, δεν τους βλέπω να ανησυχούν ιδιαίτερα, αν και πιστεύω ότι κατανοούν πως όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία, κάθε μονάδα είναι σημαντική.

Σε άλλα νέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις περιοδείες του ανά τη χώρα. Την Πέμπτη θα βρίσκεται στη Χαλκιδική και θα επισκεφθεί την επένδυση στις Σκουριές, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Να θυμήσω πως μαζί με το Ελληνικό είναι η μεγαλύτερη επένδυση που τρέχει αυτή την περίοδο και ο πρωθυπουργός αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος καθώς και τις δύο αυτές επενδύσεις τις είχε στηρίξει στα... δύσκολα.

Μιλάμε για μια επένδυση που συνολικά στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ ενώ στο έργο των Σκουριών απασχολούνται πάνω από 3000 εργαζόμενοι με μέσο μισθό τα 2500 ευρώ.

Και μιας και μπήκαμε στα θέματα της οικονομίας στο Μαξίμου αναμένουν να φτάσει η 12η Οκτωβρίου, να δουν πού θα έχουν φτάσει οι τιμές στο πετρέλαιο για να δουν με ποια τιμή θα μπορέσουν οι πολίτες να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει δύο ημέρες μετά. Σύμφωνα με τη «γάτα» η επιδότηση θα είναι γενναία, σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει εφεδρείες γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Και επειδή πολλή κριτική έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση, και εκ των έσω, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στο Μαξίμου εκτιμούν πως η επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας, ο οποίος καταφθάνει αύριο στην Αθήνα, δίνει τις απαραίτητες απαντήσεις. Επισημαίνουν μάλιστα το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών δεν θα επισκεφθεί σε αυτή τη φάση την Αγκυρα καθώς όπως φαίνεται δεν… καίγεται να κρατήσει και τις απαραίτητες ισορροπίες.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν πως και μόνο το γεγονός ότι ο Ρούμπιο σε αυτή τη φάση της γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή επιλέγει να επισκεφθεί την Αθήνα λέει πολλά. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσει το κοινό ανακοινωθέν του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

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