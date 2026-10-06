Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV

Οι παραγωγές που ξεχώρισαν και αυτές που έρχονται…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική τηλεόραση, με έμφαση σε ποιοτικό περιεχόμενο και περιορισμένο αριθμό επεισοδίων.
  • Η σειρά «Ριφιφί» του ALPHA ξεχώρισε με έξι επεισόδια, υψηλές τηλεθεάσεις και εξαιρετικές ερμηνείες.
  • Η δραματική σειρά «Σιωπηλός Δρόμος» του MEGA απέσπασε διεθνές ενδιαφέρον και διανεμήθηκε παγκοσμίως από την Beta Film.
  • Το STAR παρουσίασε την αστυνομική σειρά «Μαύροι πίνακες» με επιτυχημένη υποδοχή και έντονο σενάριο μυστηρίου.
  • ALPHA και MEGA ετοιμάζουν νέες μίνι σειρές, όπως τη «Σύγκρουση», τα «Κενά μνήμης» και τους «Άλλους», με γνωστούς ηθοποιούς και σύνθετες ιστορίες.
Snapshot powered by AI

Οι μίνι σειρές κερδίζουν σταθερά τη δική τους θέση στην ελληνική τηλεόραση, αποδεικνύοντας πως μία παραγωγή δεν χρειάζεται να είναι καθημερινή ή να μετρά εκατοντάδες επεισόδια για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ακολουθώντας τις τάσεις του εξωτερικού, τα στελέχη των σταθμών στρέφονται σε προσεκτικά επιλεγμένες παραγωγές μυθοπλασίας με μικρό αριθμό επεισοδίων, ποιοτικό περιεχόμενο, εξαιρετικές ερμηνείες και έμφαση στη λεπτομέρεια, που θα μπορούσαν να σταθούν ακόμη και στις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Ο σκηνοθέτης, μαζί με τους σεναριογράφους Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρα Σακαλή, εμπνεύστηκαν από το περίφημο ριφιφί της Αθήνας και δημιούργησαν μία ιστορία έξι επεισοδίων, με καθηλωτικές ερμηνείες και έμφαση στις προσωπικές διαδρομές των ηρώων. Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται στους Ευαγγελία Μουμούρη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που αποθεώθηκαν για το υποκριτικό τους εκτόπισμα. Το αποτέλεσμα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και χάρισε στον ALPHA ένα δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Ο «Σιωπηλός Δρόμος», η δραματική σειρά με την υπογραφή του κορυφαίου συγγραφικού διδύμου Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη και σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη, προβλήθηκε στο MEGA το 2021. Κινηματογραφική αισθητική υψηλών προδιαγραφών, ερμηνείες που συγκλόνισαν (Δημήτρης Λάλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αντώνης Καφετζόπουλος, Χρήστος Λούλης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Βίκυ Παπαδοπούλου), συνέθεσαν το παζλ μίας δουλειάς που απασχόλησε. Την πρωτότυπη μουσική υπέγραφε, μάλιστα, ο μουσικοσυνθέτης Θοδωρής Ρέγκλης, που «έντυσε» μουσικά το τρέιλερ της ταινίας «Παράσιτα», η οποία απέσπασε 4 βραβεία Όσκαρ το 2020.

Η εταιρία Beta Film απέκτησε τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής της σειράς και, στις αρχές Απριλίου του 2022, παρουσιάστηκε σε ξένους αγοραστές στην αγορά των Καννών MIPTV με τον αγγλικό τίτλο Silent Road, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ξένων τηλεοπτικών δικτύων. Όσον αφορά στην υπόθεση; Τα ίχνη ενός σχολικού λεωφορείου χάνονται ξαφνικά, ένα πρωινό. Μέσα στο λεωφορείο βρίσκονται εννέα μαθητές του δημοτικού, παιδιά εύπορων και ισχυρών οικογενειών, μαζί με τον οδηγό και μια συνοδό. Οι αστυνομικές έρευνες κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά και όλα δείχνουν πως έχουν να κάνουν με μία ομαδική απαγωγή. Μια νεαρή δημοσιογράφος βρίσκεται αναπάντεχα στο επίκεντρο των γεγονότων.

Το STAR, τη σεζόν 2024-2025, έριξε στην αρένα την ανατρεπτική αστυνομική σειρά μυστηρίου «Μαύροι πίνακες». Μία νεαρή μαθήτρια, άγρια δολοφονημένη. Μία επαρχιακή πόλη, γεμάτη μυστικά και ψέματα. Ένας αδίστακτος δολοφόνος, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ανατριχιαστικό μοτίβο. Ένας αγώνας δρόμου να συλληφθεί, πριν χτυπήσει ξανά... Κάτια Γκουλιώνη, Σοφία Κόκκαλη, Αντίνοος Αλμπάνης, Δημήτρης Κίτσος, Iωάννης Παπαζήσης, Λένα Παπαληγούρα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Ελένη Βεργέτη, Σωτήρης Χατζάκης, Μελέτης Γεωργιάδης και Όλγα Πολίτου, κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο προβολής, ενώ το σενάριο των Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου «έκοβε» την ανάσα.

Οι μίνι σειρές που έρχονται

Το προσεχές διάστημα, ALPHA και MEGA επενδύουν σε μίνι σειρές που ήδη έχουν συζητηθεί. Συγκεκριμένα, στο Μεγάλο κανάλι, θα δούμε τα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη. Ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες επαγγελματικές και προσωπικές ισορροπίες.

Ένα ακόμη σίριαλ, που έχει «κλειδώσει», φέρει τον τίτλο «Κενά μνήμης» και θα προβληθεί στον ALPHA. Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο», έχει δηλώσει ο ηθοποιός. Να σημειωθεί ότι στην ίδια σειρά θα δούμε και τη μοναδική Λένα Κιτσοπούλου.

Στο ίδιο κανάλι αναμένεται να προβληθεί το σίριαλ «Οι άλλοι». Με τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Νίκο Ψαρρά και Μαρία Ναυπλιώτου, η ιστορία μεταφέρει στην ελληνική τηλεόραση το βραζιλιάνικο ψυχολογικό θρίλερ «Os Outros». Το σίριαλ φέρνει στο επίκεντρο δύο οικογένειες που διατηρούν φιλικές σχέσεις και μεγαλώνουν τους έφηβους γιους τους. Η φαινομενική ισορροπία της ζωής τους ανατρέπεται βίαια όταν τα δύο παιδιά έρχονται σε σοβαρή σύγκρουση, εξαιτίας του μπούλινγκ και της ακραίας βίας που εισβάλλει στην καθημερινότητά τους. Αντί οι γονείς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να λειτουργήσουν κατευναστικά, παρασύρονται και οι ίδιοι σε έναν ανελέητο πόλεμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΜΑΝΤΕΙΟ

Η θλίψη της μισοάδειας Βουλής σε προεκλογικό αγιασμό, τα τρία συστατικά του Ανδρουλάκη και ο Σάντσεθ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πού ποντάρει με τις πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ – Το μεγάλο ρίσκο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Θα το ξανακάνουμε το 2027» – Το μήνυμα για την τρίτη νίκη και η μάχη της ΝΔ με τον χρόν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκης: Γιατί η γιατρός του χορήγησε μέθη – Τι αναζήτησε για προποφόλη και μιδαζολάμη

06:56LIFESTYLE

Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

06:49WHAT THE FACT

Γιατί μια μέρα στη Γη δεν διαρκεί ακριβώς 24 ώρες: Tο μυστικό που κρύβεται στην καρδιά του πλανήτη

06:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Το απόρρητο των επικοινωνιών, η εθνική ασφάλεια και οι αντοχές του Κράτους Δικαίου

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή λόγω 28ης Οκτωβρίου – Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Οι πιθανές ημερομηνίες

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πράσινο φως» για την εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ – Η πρώτη από το 1961

05:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Πεζεσκιάν «κλείνει» την πόρτα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Η διαπραγμάτευση δεν έχει «κανένα νόημα»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) – Ο πίνακας με τις θέσεις

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια σε πρώην παίκτη του «American Idol» που σκότωσε τη σύζυγό του και σκηνοθέτησε διάρρηξη – Οι ομοιότητες με την υπόθεση της Καρολάιν

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες για την 7η Οκτωβρίου: «Να γίνει μόνιμη η εκεχειρία» – Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) – Ο πίνακας με τις θέσεις

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και επέστρεψε στο Λονδίνο, αφού έκανε για 4 ώρες ζιγκ ζαγκ στον αέρα

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε δασκάλα νηπιαγωγείου– Αναζητείται η μητέρα του παιδιού

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

01:54ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Neptune Ethos: Ασφαλείς και οι 36 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη του πλοίου στη Σαλαμίνα

21:17LIFESTYLE

ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου – Οι λόγοι της απόφασης και η επόμενη ημέρα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Στη φυλακή οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός δολοφονήθηκε στο σπίτι της «ενώ φιλοξενούσε παιδιά για πιτζάμα πάρτι»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά ο Ψηλορείτης – Έφτασαν τα πρώτα χιόνια

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο διαπόμπευσης: Έπιασαν στα πράσα παντρεμένη με τον εραστή της - Τους έδεσαν σε δέντρο

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανή TikToker ξεκλήρισε την οικογένειά της: Σκότωσε τον σύζυγό της και τα 3 παιδιά της - Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα

19:33WHAT THE FACT

Συμφωνία επιστημόνων: Oι πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας ίσως ενεργοποίησαν σεισμικά ρήγματα

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πράσινο φως» για την εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ – Η πρώτη από το 1961

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ