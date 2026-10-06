Neptune Ethos: Ασφαλείς και οι 36 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη του πλοίου στη Σαλαμίνα

Το «Neptune Ethos» προσάραξε άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Neptune Ethos: Ασφαλείς και οι 36 επιβαίνοντες μετά την προσάραξη του πλοίου στη Σαλαμίνα
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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  • Το πλοίο «Neptune Ethos» προσάραξε άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.
  • Όλοι οι 36 επιβαίνοντες, 27 μέλη πληρώματος και 9 μέλη συνεργείου, είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς.
  • Δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον.
  • Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις λιμενικές αρχές και ειδικούς για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.
  • Στο σημείο βρίσκονται τρία ρυμουλκά, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης για έλεγχο του πλοίου.
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Η Neptune Lines ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», που προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την άμεση και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι το «Neptune Ethos» προσάραξε άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

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