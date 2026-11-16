Ανδρική υγεία και γονιμότητα: Σπάμε τα ταμπού, δίνουμε χρόνο στην επιθυμία για οικογένεια

Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας που μας υπενθυμίζει τη σημασία της ανδρικής υγείας. Με αφορμή το κίνημα Movember και την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα στις 19 Νοεμβρίου, η συζήτηση ανοίγει παραδοσιακά γύρω από την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και των όρχεων, αλλά και γύρω από την ψυχική ισορροπία. Υπάρχει όμως μια εξίσου ουσιαστική πτυχή που συχνά μένει στο περιθώριο, εγκλωβισμένη σε αμηχανία, σιωπή και ξεπερασμένα στερεότυπα: η αναπαραγωγική υγεία και η γονιμότητα του άνδρα.

Για πάρα πολλά χρόνια, η δυσκολία ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί θεωρούνταν λανθασμένα αποκλειστικά γυναικείο ζήτημα. Η ιατρική πραγματικότητα όμως δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σχεδόν ένα στα έξι ζευγάρια θα συναντήσει κάποιο εμπόδιο στην προσπάθεια για εγκυμοσύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ανδρικός παράγοντας εμπλέκεται σχεδόν στο 40% με 50%, είτε ως μόνη αιτία είτε σε συνδυασμό με παράγοντες που αφορούν τη γυναίκα.

Η δημιουργία οικογένειας είναι κοινή διαδρομή. Το να αποσυνδέσουμε τη γονιμότητα από ενοχές, φόβους ή παρωχημένες αντιλήψεις περί ανδρισμού δεν είναι απλώς ένα βήμα κοινωνικής ωριμότητας. Είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας άνδρας να φροντίσει έγκαιρα τον εαυτό του, τη σύντροφό του και το κοινό τους μέλλον.

Ο χρόνος μετράει και για τον άνδρα

Μία από τις πιο διαδεδομένες λανθασμένες αντιλήψεις είναι ότι η ανδρική γονιμότητα μένει ανεπηρέαστη από τα χρόνια που περνούν. Είναι αλήθεια ότι ο άνδρας παράγει σπερματοζωάρια σε όλη του τη ζωή. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη γνωρίζει πλέον καθαρά ότι ο βιολογικός χρόνος αφήνει το αποτύπωμά του τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του σπέρματος.

Ιδιαίτερα μετά τα 40 με 45 έτη, παρατηρείται σταδιακή μείωση στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και αύξηση των μορφολογικών αλλοιώσεων. Παράλληλα, αυξάνεται ο κατακερματισμός του DNA, ένας παράγοντας που μπορεί να καθυστερήσει τη σύλληψη, να αυξήσει την πιθανότητα πρώιμων αποβολών ή να δυσκολέψει τις προσπάθειες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Την ίδια στιγμή, το σπέρμα λειτουργεί ως ένας ευαίσθητος καθρέφτης της συνολικής μας υγείας. Το καθημερινό στρες, το κάπνισμα, η διατροφή, η καθιστική ζωή, αλλά και ανατομικά ζητήματα όπως η κιρσοκήλη, επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και τη ζωτικότητα των κυττάρων. Όταν λοιπόν φροντίζουμε τη γονιμότητα, στην πραγματικότητα προστατεύουμε ολόκληρο τον οργανισμό μας.

Προληπτικός έλεγχος: Απλός, γρήγορος και ουσιαστικός

Το μεγαλύτερο κέρδος στην ιατρική είναι ο χρόνος, και η έγκαιρη ενημέρωση γλιτώνει το ζευγάρι από μήνες άσκοπης αγωνίας και ψυχικής κούρασης. Η διερεύνηση της ανδρικής γονιμότητας δεν απαιτεί επίπονες διαδικασίες. Ξεκινά με ένα βασικό σπερμοδιάγραμμα, μια ανώδυνη και γρήγορη εξέταση που αξιολογεί τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αν τα ευρήματα δείξουν ότι χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση, μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως μια καλλιέργεια για πιθανές ασυμπτωματικές λοιμώξεις, τον έλεγχο κατακερματισμού του DNA ή ένα υπερηχογράφημα οσχέου για τον εντοπισμό κιρσοκήλης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως σε σοβαρή ολιγοσπερμία, ο ορμονικός και γενετικός έλεγχος προσφέρει καθαρές απαντήσεις και καθοδηγεί με ακρίβεια τα επόμενα βήματα.

Ο έλεγχος αυτός δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο όταν μια προσπάθεια καθυστερεί υπερβολικά. Όταν γνωρίζουμε το αναπαραγωγικό μας προφίλ, μπορούμε να παρέμβουμε έγκαιρα, συχνά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, διατροφική υποστήριξη ή στοχευμένη αγωγή, προτού το ζευγάρι πιεστεί χρονικά και συναισθηματικά.

Κρυοσυντήρηση σπέρματος: Προστατεύοντας τις επιλογές του αύριο

Στη σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική, η πρόληψη έχει πλέον πρακτικό αντίκρισμα. Ενώ η κατάψυξη ωαρίων βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος που παραμένει ακόμη παραγνωρισμένη.

Πρόκειται για μια διαδικασία ασφαλή, γρήγορη και απόλυτα δοκιμασμένη. Το δείγμα καταψύχεται ταχύτατα και αποθηκεύεται σε υγρό άζωτο στους -196°C, διατηρώντας αναλλοίωτη τη γονιμοποιητική του ικανότητα για πολλά χρόνια.

Η κρυοσυντήρηση απευθύνεται σε άνδρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν ογκολογικές θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις που ενδέχεται να βλάψουν τη σπερματογένεση, αλλά και σε όσους παρατηρούν μια σταδιακή πτώση στις παραμέτρους του σπέρματός τους με την πάροδο του χρόνου. Αφορά όμως εξίσου και κάθε άνδρα που για επαγγελματικούς, οικονομικούς ή προσωπικούς λόγους επιλέγει να μεταθέσει τη δημιουργία οικογένειας για αργότερα. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως σημαντική δικλίδα ασφαλείας κατά τη διάρκεια κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξαλείφοντας το άγχος της συλλογής την ημέρα της ωοληψίας.

Όπως συμβαίνει με κάθε μέθοδο πρόληψης, η κρυοσυντήρηση δεν λειτουργεί ως μαγική εγγύηση για το μέλλον. Αποτελεί όμως μια συνειδητή πράξη φροντίδας που προστατεύει γενετικό υλικό σε νεαρότερη ηλικία, δίνοντας στον άνδρα ηρεμία, αυτονομία και ουσιαστικό έλεγχο πάνω στις επιλογές της ζωής του.

Η επιστήμη δίπλα στην επιθυμία για πατρότητα

Η εξέλιξη της αναπαραγωγικής ιατρικής μάς δίνει σήμερα εργαλεία που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν ανέφικτα. Με μεθόδους όπως η μικρογονιμοποίηση (ICSI), η προηγμένη επιλογή σπερματοζωαρίων και οι μικροχειρουργικές τεχνικές λήψης (Micro-TESE), άνδρες με πολύ χαμηλές παραμέτρους έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους παιδί.

Η επιστήμη δεν έρχεται να επιβάλει λύσεις, αλλά να σταθεί δίπλα στην ανθρώπινη επιθυμία με ειλικρίνεια, ρεαλισμό και σεβασμό στα βιολογικά δεδομένα.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα είναι μια καλή αφορμή να αλλάξουμε στάση. Το να ενδιαφερθεί ένας άνδρας για τη γονιμότητά του δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους που αγαπά. Η διαδρομή προς την πατρότητα δεν χρειάζεται να κουβαλάει σιωπή ή άγχος. Με σωστή ενημέρωση, έναν απλό προληπτικό έλεγχο και τη σιγουριά που προσφέρουν οι σύγχρονες μέθοδοι διατήρησης γονιμότητας, το μέλλον σχεδιάζεται με καθαρό βλέμμα και αισιοδοξία.

Δρ. Παναγιώτης Ψαθάς

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος – Ιατρός Αναπαραγωγής

Institute of Life – ΙΑΣΩ

MD, PhD

Ο Δρ. Παναγιώτης Ψαθάς MD, PhD είναι Mαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος, Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute Of Life – ΙΑΣΩ και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Νίκαια Αττικής.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο Δρ. Παναγιώτης Ψαθάς έχει εξειδίκευση στην Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία, την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και τη Λαπαροσκόπηση και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας – The University of North Carolina at Chapel Hill.

Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο κι έχει συμμετάσχει σε πλήθος μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως επίσης και σε εργασίες και ανακοινώσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια.