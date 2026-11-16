Γκλεν Κλόουζ: Ξέσπασε σε δάκρυα παραλαμβάνοντας το τιμητικό Όσκαρ έπειτα από 44 χρόνια αναμονής

Snapshot Η Γκλεν Κλόουζ παρέλαβε τιμητικό Όσκαρ μετά από 44 χρόνια καριέρας και οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στους 17ους Governors Awards στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ στις 15 Νοεμβρίου.

Στην ομιλία της, η Κλόουζ τόνισε τη σημασία της παρουσίας στην αίθουσα και την αναγνώριση από τους συναδέλφους της στον κινηματογράφο.

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναφέρθηκε στο υποκριτικό ταλέντο της Κλόουζ και τη γενναιότητα της στους απαιτητικούς ρόλους.

Στην τελετή παρευρέθηκε η κόρη της Άνι Σταρκ, στην οποία αφιέρωσε το βραβείο, σηματοδοτώντας την αναγνώριση μιας πεντηκονταετούς καριέρας. Snapshot powered by AI

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς εξελίχθηκε η απονομή του τιμητικού Όσκαρ στη Γκλεν Κλόουζ, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της. Έπειτα από μια πορεία 44 ετών και οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη στα Όσκαρ, η 79χρονη ηθοποιός τιμήθηκε επιτέλους από την Ακαδημία για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των 17ων Governors Awards, στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Τη Γκλεν Κλόουζ προλόγισε ο στενός φίλος και συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις», Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την προσωπικότητα και το υποκριτικό της ταλέντο.

Η συγκινητική ομιλία της και τα λόγια του Τζον Μάλκοβιτς

Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη, ενώ το κοινό την υποδέχθηκε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, σηκωμένο όρθιο για να την τιμήσει.

«Ως άνθρωπος που βρίσκεται κάπως έξω από το σύστημα, ποτέ δεν ανησυχούσα για το αν θα κερδίσω ή όχι, αν και κάποιες χρονιές πίστευα ότι ίσως είχα μια ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία της.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της ίδιας της συμμετοχής και της αναγνώρισης από τους ανθρώπους του κινηματογράφου.

«Πάντα ένιωθα ότι η μεγάλη τιμή είναι να βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα. Τα τελευταία 43 χρόνια έχω βρεθεί σε αυτή την αίθουσα οκτώ φορές. Το να βρίσκομαι εδώ απόψε, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει σταθερά, των οποίων η δουλειά με έχει στηρίξει και προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες», είπε.

Από την πλευρά του, ο Τζον Μάλκοβιτς χαρακτήρισε την Κλόουζ σπουδαία ηθοποιό, τονίζοντας ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει τα όριά της και να προσεγγίσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ρόλους.

Μάλιστα, επιστράτευσε το χιούμορ του, θυμίζοντας μερικούς από τους πιο θεαματικούς κινηματογραφικούς θανάτους των χαρακτήρων που έχει υποδυθεί η ηθοποιός. Όπως είπε, η Κλόουζ έχει αποκεφαλιστεί, έχει δεχθεί επίθεση από σκορπιούς, έχει στραγγαλιστεί, έχει πυροβοληθεί και έχει σκοτωθεί ακόμη και σε ασανσέρ.

Η τελευταία αναφορά προκάλεσε γέλια στο κοινό, με τον Μάλκοβιτς να σχολιάζει ότι η σκηνή του θανάτου της στο ασανσέρ ήταν η καλύτερη ερμηνεία συντριβής που έχει δει ποτέ.

Οι οκτώ υποψηφιότητες που δεν κατέληξαν ποτέ σε Όσκαρ

Η Γκλεν Κλόουζ έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές ερμηνείες των τελευταίων δεκαετιών. Παρά την αναγνώριση από την Ακαδημία, ωστόσο, δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να κερδίσει το ανταγωνιστικό Όσκαρ.

Οι οκτώ υποψηφιότητές της αφορούσαν τις ταινίες:

«The World According to Garp» (1982)

«The Big Chill» (1983)

«The Natural» (1984)

«Ολέθρια Σχέση» (Fatal Attraction, 1987)

«Επικίνδυνες Σχέσεις» (Dangerous Liaisons, 1988)

«Albert Nobbs» (2011)

«The Wife» (2018)

«Hillbilly Elegy» (2020)

Οι πρώτες πέντε υποψηφιότητες ήρθαν μέσα σε μόλις επτά χρόνια, κατά τη δεκαετία του 1980. Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της κατέχει η ερμηνεία της στην «Ολέθρια Σχέση», για την οποία διεκδίκησε για πρώτη φορά το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια μέχρι να επιστρέψει ξανά στις υποψηφιότητες, με το «Albert Nobbs» το 2011. Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της ήταν το 2021, για την ερμηνεία της στο «Hillbilly Elegy».

Στην ξεχωριστή βραδιά της ηθοποιού βρέθηκε και η κόρη της, Άνι Σταρκ, η οποία ακολούθησε τα βήματά της στον χώρο της υποκριτικής. Η Γκλεν Κλόουζ αφιέρωσε το τιμητικό βραβείο στην κόρη της, ενώ οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, τραβώντας τα βλέμματα με τις διαφορετικές στιλιστικές τους επιλογές.

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