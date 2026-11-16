Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία της συμπαρουσιάστριάς του 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»
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  • Η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» τη Δευτέρα.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε ότι η απουσία της οφείλεται σε ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη το προηγούμενο βράδυ.
  • Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό που οδήγησε στην απουσία της.
  • Ο συμπαρουσιαστής της ευχήθηκε να είναι καλά και να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή.
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Απούσα από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εξηγεί στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας της.

Η δημοσιογράφος δεν βρέθηκε στο πλευρό του συμπαρουσιαστή της, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος στην έναρξη της εκπομπής, ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη το προηγούμενο βράδυ την κράτησε μακριά από το πλατό.

«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό που οδήγησε στην απουσία της Ανθής Βούλγαρη.

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