Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία της συμπαρουσιάστριάς του
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- Η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» τη Δευτέρα.
- Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε ότι η απουσία της οφείλεται σε ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη το προηγούμενο βράδυ.
- Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό που οδήγησε στην απουσία της.
- Ο συμπαρουσιαστής της ευχήθηκε να είναι καλά και να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή.
Απούσα από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» ήταν το πρωί της Δευτέρας η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εξηγεί στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας της.
Η δημοσιογράφος δεν βρέθηκε στο πλευρό του συμπαρουσιαστή της, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος στην έναρξη της εκπομπής, ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη το προηγούμενο βράδυ την κράτησε μακριά από το πλατό.
«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό που οδήγησε στην απουσία της Ανθής Βούλγαρη.