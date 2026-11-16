Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη του Ηλία Μίχου

Η επικείμενη αφυπηρέτηση της εισαγγελέως της έδρας και η ασθένεια ενός εκ των κατηγορουμένων οδήγησαν στην αναβολή της εκδίκασης

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη του Ηλία Μίχου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό αναβλήθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 λόγω ασθένειας κατηγορουμένου και επικείμενης αφυπηρέτησης της εισαγγελέως.
  • Ο βασικός κατηγορούμενος, Ηλίας Μίχος, καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης.
  • Η μητέρα της 12χρονης εξετάζεται εκ νέου σε δεύτερο βαθμό μετά από έφεση εισαγγελέα, παρά την πρωτόδικη απαλλαγή της από κακουργηματικές κατηγορίες.
  • Συνολικά 20 άτομα παραπέμπονται σε δεύτερο βαθμό, με πρωτόδικες ποινές από 13 μήνες έως 7 χρόνια για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και παιδικής πορνογραφίας.
  • Συγκεντρώσεις συμπαράστασης στην 12χρονη και την οικογένειά της πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου του Εφετείου.
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Για τις 3 Φεβρουαρίου 2027 μετατέθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό, μετά την αναβολή που αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας αιφνίδιας ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων, η οποία προκάλεσε κώλυμα παράστασης στο δικαστήριο.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση για αναβολή αντί διακοπής της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σύνθετης δίκης. Όπως εξήγησε η εισαγγελέας, η οποία πρόκειται να αφυπηρετήσει τον Ιούνιο του 2027, η πολυπρόσωπη σύνθεση της υπόθεσης, με δεκάδες συνηγόρους, δεν θα επέτρεπε την ομαλή διεξαγωγή της υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.

«Θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί μια δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση.

Στο δικαστήριο μεταφέρθηκε από τις φυλακές ο βασικός κατηγορούμενος, Ηλίας Μίχος, ο οποίος σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για βιασμό ανηλίκου, καθώς και σε επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης για επιμέρους αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης.

Στο Εφετείο εμφανίστηκε επίσης ο πρώην ναυτικός, γνωστός με το ψευδώνυμο «Μιχάλης», ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 18 ετών για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Στο εδώλιο βρέθηκε και η μητέρα της 12χρονης. Αν και πρωτοδίκως είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για μαστροπεία και παιδική πορνογραφία, η υπόθεσή της εξετάζεται εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, έπειτα από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας.

Συνολικά, πέραν των τριών παραπάνω κατηγορουμένων, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο παραπέμπονται ακόμη 17 πρόσωπα, τα οποία έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, κατά περίπτωση, για τετελεσμένες ή σε απόπειρα γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και για παιδική πορνογραφία. Οι πρωτόδικες ποινές τους κυμαίνονται από 13 μήνες έως επτά χρόνια, ενώ όλοι παρέμειναν ελεύθεροι, καθώς οι εφέσεις τους είχαν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, συγκεντρώσεις συμπαράστασης στην 12χρονη και την οικογένειά της πραγματοποιήθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του δικαστικού μεγάρου του Εφετείου.

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