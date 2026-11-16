Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του – Βίντεο

Snapshot Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών ξεκινά η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.

Ο Ηλίας Μίχος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης για βιασμό και μαστροπεία του ανήλικου κοριτσιού.

Η μητέρα της ανήλικης, που απαλλάχθηκε πρωτόδικα, δικάζεται εκ νέου μετά από εισαγγελική έφεση για διακεκριμένη μαστροπεία.

Η δίκη αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και δεύτερος μαστροπός, με πολλές δικογραφίες και πρωτόδικες αποφάσεις ήδη εκδοθείσες. Snapshot powered by AI

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών ξεκινά σήμερα η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό, που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2022.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης παραμένει ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για σοβαρά αδικήματα σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού, μεταξύ των οποίων ο βιασμός και η μαστροπεία.

Η δικαστική διαδικασία είχε αρχικά προσδιοριστεί για τις 23 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο αναβλήθηκε, καθώς συνήγοροι υπεράσπισης ορισμένων κατηγορουμένων επικαλέστηκαν κώλυμα.

Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα σχετικά αιτήματα, ορίζοντας νέα δικάσιμο τη 16η Νοεμβρίου.

Η πρωτόδικη καταδίκη του Ηλία Μίχου

Ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού, είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση του ανήλικου κοριτσιού.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σειρά σοβαρών αδικημάτων και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 ετών κάθειρξης.

Ο καταδικασμένος επιχειρηματίας εκτίει την ποινή του στις φυλακές, ενώ κατά την προηγούμενη δικάσιμο, τον Ιανουάριο, δεν είχε μεταχθεί στο δικαστήριο, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορό του.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό θα εξεταστούν εκ νέου οι κατηγορίες και τα στοιχεία της δικογραφίας, στο πλαίσιο των εφέσεων που έχουν ασκηθεί.

Στο εδώλιο και η μητέρα του κοριτσιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δικαστική εξέλιξη που αφορά τη μητέρα της ανήλικης.

Παρότι η γυναίκα είχε απαλλαγεί πρωτόδικα από τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, η υπόθεσή της επανέρχεται ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, έπειτα από εισαγγελική έφεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας, καθώς με την εισαγγελική έφεση αμφισβητείται η αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Η μητέρα είχε παραστεί στην προηγούμενη δικάσιμο, ενώ η νέα δικαστική διαδικασία αναμένεται να επανεξετάσει το σύνολο των ζητημάτων που εμπίπτουν στις ασκηθείσες εφέσεις.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Πέραν του Ηλία Μίχου, η υπόθεση αφορά και άλλους κατηγορουμένους, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για τη συμμετοχή τους στη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο άνδρας που είχε παρουσιαστεί ως δεύτερος μαστροπός, γνωστός ως «Μιχάλης», καθώς και πρόσωπα που είχαν κατηγορηθεί για γενετήσιες πράξεις με το ανήλικο κορίτσι.

Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί περισσότερες από μία δικογραφίες, με δεκάδες κατηγορουμένους συνολικά, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί πρωτόδικες αποφάσεις.