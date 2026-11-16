Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

Snapshot Η Ρουάντα θα φιλοξενήσει το πρώτο Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών εκτός ΕΕ, με τη συμμετοχή πέντε ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην οργάνωση επιστροφών μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, με πιλοτική εφαρμογή αρχικά για περίπου 100 άτομα στις αρχές του 2027.

Οι μετανάστες θα διαμένουν σε ανοιχτές δομές με νόμιμη παραμονή στη Ρουάντα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, που μπορεί να διαρκέσουν έως και ένα χρόνο.

Η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβουλία, με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να έχει ηγηθεί των προετοιμασιών και της συνεργασίας με τη Ρουάντα.

Η νομική θωράκιση του προγράμματος είναι κρίσιμη, με συνεργασία διεθνών οργανισμών για τη διασφάλιση συμβατότητας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και αποφυγή νομικών προσφυγών. Snapshot powered by AI

Η Ρουάντα αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενήσει Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών (Return Hub).

Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί στη Βιέννη από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία.

Τα συγκεκριμένα κέντρα θα απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, με στόχο την οργάνωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής τους.

Όπως αναφέρει η «Απογευματινή», η αρχική διαδικασία προβλέπει την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των πέντε ευρωπαϊκών κρατών και της Ρουάντας. Θα ακολουθήσουν διμερείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας με κάθε χώρα ξεχωριστά.

Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας μέσα στους επόμενους δύο μήνες, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει πιλοτικά στις αρχές του 2027. Η πρώτη φάση αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες, με περιορισμένο αριθμό μεταναστών, προκειμένου να αξιολογηθούν στην πράξη οι διαδικασίες και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα.

Εφόσον η πιλοτική εφαρμογή κριθεί επιτυχημένη, προβλέπεται η πλήρης λειτουργία του Κέντρου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στο λεγόμενο Core Group, μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία, καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Αθήνα στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για τις επιστροφές μεταναστών.

Μάλιστα, στις 13 Νοεμβρίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είχε υποδεχθεί στην Αθήνα αντιπροσωπεία υπουργών της Ρουάντας, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας που εντάσσεται στην προετοιμασία της συμφωνίας και των επικείμενων ανακοινώσεων.

Γιατί επιλέχθηκε η Ρουάντα

Η επιλογή της αφρικανικής χώρας δεν θεωρείται τυχαία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η Ρουάντα διαθέτει ήδη εμπειρία στη φιλοξενία προσφυγικών πληθυσμών, καθώς και τεχνογνωσία στη διαχείριση αντίστοιχων δομών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι ότι οι μετανάστες θα φιλοξενούνται σε ανοιχτές δομές και όχι σε εγκαταστάσεις κράτησης. Παράλληλα, θα προβλέπεται η νόμιμη παραμονή τους στη χώρα για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιστροφής, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο.

Την οικονομική ευθύνη και τη στήριξη των φιλοξενούμενων θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη Ρουάντα, εφόσον το επιλέξουν, καθώς η χώρα παρουσιάζει αναπτυξιακή δυναμική και ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Πιλοτικό πρόγραμμα με περίπου 100 άτομα

Η πρώτη εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να αφορά περίπου 100 μετανάστες, δηλαδή περίπου 20 άτομα από κάθε συμμετέχουσα ευρωπαϊκή χώρα.

Η βασική επιδίωξη των εμπνευστών της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας ότι η απόρριψη της αίτησης ασύλου τους μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά τους σε τρίτη χώρα, όπως η Ρουάντα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα, η προοπτική αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τα μεταναστευτικά κυκλώματα και να λειτουργήσει ανασταλτικά στις παράτυπες μετακινήσεις προς την Ευρώπη.

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