Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

Υστερα από τον χωρισμό του από την Εύα Αντωνοπούλου το 2023, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ νυμφεύθηκε την Ιωάννα Κωστούλα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση
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  • Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας νυμφεύθηκε ξανά την Ιωάννα Κωστούλα μετά τον χωρισμό του από την Εύα Αντωνοπούλου το 2023.
  • Η είδηση του γάμου έγινε γνωστή μέσω δημοσίευσης του Αρκουμανέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες από το μυστήριο και τη δεξίωση.
  • Στην ανάρτησή του, ο Αρκουμανέας εξέφρασε τον έρωτά του χωρίς να αποκαλύψει την ημερομηνία ή τον τόπο του γάμου.
  • Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ είχε προηγουμένως δέκα χρόνια γάμου με τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου πριν τον χωρισμό τους το 2023.
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Μια νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή γυρίζει ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, καθώς νυμφεύθηκε την Ιωάννα Κωστούλα. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στιγμιότυπα τόσο από το μυστήριο όσο και από τη δεξίωση που ακολούθησε. Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει στο εσωτερικό της εκκλησίας μαζί με τη σύζυγό του, ενώ σε άλλη οι δυο τους χορεύουν στη δεξίωση, ανάμεσα στους καλεσμένους.

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«Για πάντα ερωτευμένος (In love for ever)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία ή την τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

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Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας υπήρξε νυμφευμένος με τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους το 2023, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου.

Δείτε την ανάρτησή του:

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