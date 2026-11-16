Βόλος: Διαρρήκτες περιέλουσαν με υγρό 81χρονο και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό

Snapshot Οι δράστες χτύπησαν τον ηλικιωμένο και τον περιέλουσαν με υγρό, απειλώντας ότι θα τον κάψουν ζωντανό αν δεν τους έδινε χρήματα.

Ο 81χρονος παρέδωσε 1.000 ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες στους ληστές.

Οι δράστες διέφυγαν και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 81χρονος στον Βόλο, όταν τέσσερις άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του και τον λήστεψαν με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11), σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου και άρχισαν να τον χτυπούν, προκειμένου να τον αναγκάσουν να τους αποκαλύψει πού είχε χρήματα.

Στη συνέχεια, η κατάσταση πήρε ακόμη πιο εφιαλτική τροπή, καθώς οι εισβολείς έριξαν στο κεφάλι του ένα υγρό που εντόπισαν μέσα στο σπίτι και τον απείλησαν ότι θα του βάλουν φωτιά, εάν δεν τους παραδώσει χρήματα.

Υπό την απειλή αυτή, ο 81χρονος αναγκάστηκε να τους δώσει 1.000 ευρώ. Οι δράστες άρπαξαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.