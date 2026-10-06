Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

Οι συλληφθέντες είναι ένας 16χρονος και ένας 14χρονος, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απείθεια, κλοπή και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας

Μιχάλης Παπαδάκος

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις ανήλικοι έκλεψαν ένα ταξί στο Καματερό και αρνήθηκαν να σταματήσουν σε αστυνομικό μπλόκο.
  • Κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα.
  • Μετά το ατύχημα, δύο από τους τέσσερις δραπέτευσαν, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν.
  • Οι συλληφθέντες είναι ένας 16χρονος και ένας 14χρονος, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απείθεια, κλοπή και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.
  • Το κλεμμένο ταξί κατασχέθηκε από τις αρχές.
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Άλλο ένα κρούσμα παιδικής παραβατικότητας καταγράφηκε στο Καματερό, εκεί όπου τέσσερις ανήλικοι έκλεψαν ένα ταξί κι άρχισαν να κάνουν βόλτες, όμως έπεσαν πάνω σε μπλόκο της Αστυνομίας.

Οι τέσσερις νεαροί δεν σταμάτησαν στο σήμα που τους έκαναν οι αστυνομικοί, οι οποίοι «χτύπησαν» την πινακίδα του ταξί και διαπίστωσαν ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Αντ' αυτού ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Καματερού κι ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, έχασε τον έλεγχο και το έριξε σε κολώνα στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να το σκάσουν μετά την πρόσκρουση του ταξί.

Οι δύο τα κατάφεραν, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 14χρονο, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας, ενώ το ταξί κατασχέθηκε.

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