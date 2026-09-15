Γιατροί Μαζωνάκη: Γιατί οι Αρχές ερευνούν εταιρεία με ιδιοκτήτρια συνεπώνυμη με έναν από τους δύο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας και για τα οικονομικά των δύο γιατρών του Κολωνακίου

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Γιατροί Μαζωνάκη: Γιατί οι Αρχές ερευνούν εταιρεία με ιδιοκτήτρια συνεπώνυμη με έναν από τους δύο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής από τους δύο γιατρούς, με ασυμφωνία μεταξύ εισοδημάτων και περιουσίας σύμφωνα με έλεγχο της ΑΑΔΕ.
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα εξετάζει το δίκτυο εταιρειών που σχετίζονται με το ιατρείο των γιατρών.
  • Ειδική προσοχή δίνεται σε εταιρεία που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με μοναδική ιδιοκτήτρια συνεπώνυμη με έναν από τους δύο γιατρούς, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή ιατρικού εξοπλισμού από τη Νότια Κορέα.
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Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Θεοδωρόπουλο και Γάκα, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί απολογούνται σήμερα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος τους και την προθεσμία που έλαβαν. Ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη πράξη επισύρει μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Στο μεταξύ νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας και για τα οικονομικά των δύο γιατρών του Κολωνακίου.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και των δύο γιατρών. Ο πρώτος έλεγχος «δείχνει» ασυμφωνία εισοδημάτων και περιουσίας κινητής και ακίνητης.

Ωστόσο το κουβάρι ξετυλίγεται κι άλλο...

Σύμφωνα με τον Alpha η Αρχή για το Ξέπλυμα θα ψάξει όλο το δίκτυο των εταιρειών που στήριζαν αυτό το ιατρείο.

Στο μικροσκόπιο έχει τεθεί συγκεκριμένη εταιρεία μεταξύ άλλων, η οποιά δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, έχει μια μόνο ιδιοκτήτρια, η οποία είναι συνεπώνυμη με έναν εκ των δυο γιατρών και ως αντικείμενο είχε την εισαγωγή ιατρικού εξοπλισμου απο την Νότια Κόρεα.

Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με το Star μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 με 350 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η προετοιμασία για απόκτηση παιδιού είχε χρεωθεί γύρω στις 10.000 ευρώ!

Όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, από συγκριτικά στοιχεία προκύπτει ότι η αρχική διάγνωση χρεώνεται 180 - 400 ευρώ, ο βασικός κύκλος συνεδριών 5.400- 5.800 ευρώ, μια θεραπεία 3-6 εβδομάδων 10.000 - 15.000 ευρώ, ενώ η ανάλυση των «αποβλήτων» αίματος γύρω στα 600 ευρώ.

Πολλά από τα παραπάνω φέρεται ότι γίνονταν χωρίς παραστατικά, σύμφωνα με το STAR.

Αφού προσδιοριστούν τα πραγματικά έσοδα, θα γίνει αναγωγή στην 15ετία που λειτουργούσε το ιατρείο κι εν συνεχεία θα γίνει αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ειδικά στις κινήσεις από και προς το εξωτερικό.

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