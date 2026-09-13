AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

Snapshot Η ΑΑΔΕ εντόπισε ασυμφωνία μεταξύ των εισοδημάτων και της περιουσίας δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου.

Υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και πιθανής χρήσης offshore εταιρειών για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.

Ο εισαγγελέας Βουρλιώτης έχει διατάξει ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης και παραπομπή σε τακτικό εισαγγελέα.

Προβλέπεται εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα πιθανών θυρίδων.

Ο έλεγχος αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Πολυδιάστατη είναι η έρευνα για τους γιατρούς Καλογερόπουλο και Γάκα, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νέες αποκαλύψεις έρχονταιστο φως της δημοσιότητας και για τα οικονομικά των γιατρών του Κολωνακίου, με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να συνεχίζουν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και των δύο γιατρών. Ο πρώτος έλεγχος «δείχνει» ασυμφωνία εισοδημάτων και περιουσίας κινητής και ακίνητης.

Αυτό που αναζητούν τώρα οι Αρχές είναι ενδεχομένως offshore εταιρείες του ζευγαριού, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να "ξέπλεναν" χρήματα. Εκεί εμπίπει και η νομιμοποίηση μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Ο εισαγγελέας Βουρλιώτης έχει διατάξει από την πρώτη στιγμή να διερευνηθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση και να παραπεμθεί σε τακτικό εισαγγελέα.

Επιπλέον αναμένεται να ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για άνοιγμα πιθανών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.

Ο έλεγχος σίγουρα θα διαρκέσει πολύ καιρό ώστε να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι.

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