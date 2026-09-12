Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας δείχνει ότι η γιατρός τον συναντούσε πιο συχνά

 Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία φέρεται να περιγράφει προηγούμενες συναντήσεις με τον τραγουδιστή, την ώρα που η κατηγορούμενη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν τον είχε δει από το 2021

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας δείχνει ότι η γιατρός τον συναντούσε πιο συχνά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο περισσότερες φορές από ό,τι ισχυρίζεται η γιατρός.
  • Η γιατρός υποστηρίζει ότι είδε τον Μαζωνάκη τελευταία φορά πριν από το θάνατό του και περιέγραψε την προσπάθεια πλασμαφαίρεσης που διακόπηκε λόγω επιδείνωσης της υγείας του.
  • Οι Αρχές ερευνούν ψηφιακά αρχεία και ηλεκτρονικές συσκευές για να επιβεβαιώσουν το ιστορικό των επισκέψεων και τη σχέση του τραγουδιστή με τη γιατρό.
  • Υπάρχουν αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο, με διαφορετικές μαρτυρίες να αναφέρουν διαφορετικά χρονικά σημεία.
  • Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ οι γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση και η οικογένεια ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
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Η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση αναμένεται να δώσουν τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η εκδοχή της γιατρού για την προηγούμενη ημέρα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή της, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του.

Κατά τη δική της περιγραφή, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα που, όπως φέρεται να της είπε, τον δυσκόλευαν να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι κατά την επίσκεψη διαπίστωσε επιβαρυμένη εικόνα και του πρότεινε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 9 Σεπτεμβρίου.

Η ίδια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, υποστηρίζει ότι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε την επόμενη ημέρα, η διαδικασία ξεκίνησε αφού αρχικά ελέγχθηκαν οι ζωτικές του ενδείξεις. Κατά την εκδοχή της, όταν παρουσιάστηκε επιδείνωση στην πίεση και στον κορεσμό του οξυγόνου, η διαδικασία διακόπηκε και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Η γιατρός φέρεται επίσης να αποδίδει τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στην κατάθεσή της στην ένταση και στον πανικό που επικράτησε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας αλλάζει τα δεδομένα

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση νοσηλεύτριας και τεχνολόγου εργαστηρίων του ιατρείου.

Η συγκεκριμένη εργαζόμενη φέρεται να περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως άνθρωπο που δεν έδειχνε στην καλύτερη κατάσταση όταν έφτασε στο ιατρείο. Όπως κατέθεσε, η συμπεριφορά του της δημιούργησε την εντύπωση ότι ήταν κάπως αποπροσανατολισμένος, ενώ η συνολική εικόνα του ήταν χειρότερη σε σχέση με προηγούμενες φορές που τον είχε δει.

Το συγκεκριμένο σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η νοσηλεύτρια φαίνεται να γνώριζε τον τραγουδιστή από προηγούμενες επισκέψεις του στον χώρο.

Στο μικροσκόπιο οι υπολογιστές και τα ψηφιακά αρχεία

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών και ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν από τον χώρο.

Στόχος είναι να ανακτηθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν το ιστορικό των επισκέψεων του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, τα ραντεβού που είχαν καταχωριστεί, αλλά και τις διαδικασίες στις οποίες είχε υποβληθεί κατά το παρελθόν.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη ηλεκτρονικά δεδομένα, καθώς έχουν καταφέρει να ανακτήσουν αρχεία από τις συσκευές που ελέγχθηκαν. Το υλικό αυτό αναμένεται να συγκριθεί με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των εργαζομένων του ιατρείου.

Η αντίφαση για το πότε είχε ξαναδεί τον Μαζωνάκη

Ένα από τα σημεία που εξετάζονται αφορά και τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι είχε να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το 2021.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, η οποία φέρεται να περιγράφει τον τραγουδιστή ως γνώριμη παρουσία στον χώρο και να αναφέρεται σε προηγούμενες φορές κατά τις οποίες τον είχε δει.

Η νοσηλεύτρια, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στην περιγραφή της συμπεριφοράς του την ημέρα του θανάτου του. Η αναφορά της σε «προηγούμενες φορές» κατά τις οποίες είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ιστορικό των επισκέψεών του.

Αυτό είναι ένα από τα σημεία που μπορούν να φωτιστούν από την ψηφιακή έρευνα των Αρχών, εφόσον εντοπιστούν καταχωρίσεις, ηλεκτρονικά ημερολόγια ή άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις επισκέψεις.

Διαφορετικές ώρες για την άφιξη στο ιατρείο

Σημαντική θεωρείται και η διαφορά που καταγράφεται στις αναφορές για την ώρα κατά την οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Η κατηγορούμενη γιατρός έχει δώσει διαφορετική ώρα άφιξης, ενώ εργαζόμενοι του ιατρείου έχουν περιγράψει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Μία από τις νοσηλεύτριες φέρεται να τοποθετεί την άφιξη περίπου στις 15:30, ενώ άλλες καταθέσεις περιγράφουν διαφορετικές ώρες.

Παράλληλα, η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, τοποθετεί την άφιξή του στο ιατρείο αρκετά νωρίτερα από την ώρα που είχε αναφέρει η γιατρός.

Η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα απολύτως ακριβές χρονολόγιο για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ανακοπής.

Ο ρόλος του συζύγου και η δική του εκδοχή

Στην υπόθεση εμπλέκεται ποινικά και ο σύζυγος της γιατρού, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο ραντεβού.

Κατά τη δική του εκδοχή, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του και ο ίδιος είχε διαφορετικό πρόγραμμα εκείνη την ημέρα. Φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε τρία άλλα ραντεβού και ότι βρισκόταν για καφέ όταν ενημερώθηκε πως ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκδοχή του, επέστρεψε στον χώρο προκειμένου να συμμετάσχει στις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

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