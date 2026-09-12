Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα ισχυριστούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι

Snapshot Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παραμένουν κρατούμενοι.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ισχυρίζεται ότι δεν συμμετείχε στην ιατρική πράξη και βρισκόταν εκτός διαδικασίας, ενώ η Ιωάννα Γάκα αποδίδει τις αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις σε πανικό και ένταση.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι η λειτουργία δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, τα οποία είχαν αμφισβητηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και καταγράφηκαν ψηφιακά να λειτουργούν για 42 λεπτά την ημέρα του συμβάντος.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και περαιτέρω διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου και εξέτασης ηλεκτρονικών δεδομένων.

Αναμένονται τα ιστολογικά και τοξικολογικά αποτελέσματα για την πλήρη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου και της σχέσης της με τις ιατρικές ενέργειες πριν την κατάρρευση. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν την Δευτέρα στις 13:00, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να οργανώσουν τις θέσεις τους. Μέχρι την απολογία τους παραμένουν κρατούμενοι.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στη χρονική ακολουθία των γεγονότων: από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο και την έναρξη της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κατάρρευση, την κλήση στο ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης.

Διαφορετική υπερασπιστική γραμμή από τους δύο γιατρούς

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να υποστηρίξει ότι το ιατρείο του απλώς συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του και πως ο ίδιος δεν είχε συμμετοχή στην επίμαχη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θα επικαλεστεί μάλιστα ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο, ο ίδιος είχε δικά του προγραμματισμένα ραντεβού και βρισκόταν εκτός της διαδικασίας. Φέρεται να υποστηρίζει ότι γευμάτιζε όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό και στη συνέχεια κλήθηκε να συνδράμει.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Γάκα αναμένεται να επιχειρήσει να εξηγήσει τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στις αρχικές καταθέσεις της, αποδίδοντάς τες στον πανικό και στην ένταση των πρώτων ωρών μετά την κατάρρευση και τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική της θέση, δεν υπήρξε δόλος στις ενέργειές της. Οι αρχικές καταθέσεις των δύο γιατρών είχαν δοθεί όταν εξετάζονταν ως μάρτυρες και, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και την ιδιότητά τους ως κατηγορουμένων, δεν αποτελούν πλέον το ίδιο αποδεικτικό υλικό που θα αξιολογηθεί στην ανάκριση.

Τι λένε για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα βασικά σημεία της υπεράσπισης αναμένεται να είναι και το ζήτημα των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο.

Οι δύο γιατροί φέρονται να υποστηρίζουν ότι η παρουσία των μηχανημάτων είχε γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, για το ένα είχε προηγηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο είχε προγραμματιστεί έλεγχος για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς ο ΙΣΑ έχει αναφέρει ότι σε προηγούμενους ελέγχους, το 2024 και το 2025, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν είχαν καταγραφεί στον χώρο. Μετά το περιστατικό, κλιμάκιο του Συλλόγου πραγματοποίησε νέα αυτοψία και εντόπισε δύο συσκευές.

Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει επίσης επισημάνει ότι ο χώρος διέθετε άδεια λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί διαδικασία που απαιτεί κατάλληλο χώρο, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Το μηχάνημα καταγράφει 42 λεπτά λειτουργίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά πλέον ένα ψηφιακό εύρημα από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «INUS PHERESIS», το οποίο ανακτήθηκε από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγραφή, στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε στο ιατρείο, το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14:10 και παρέμεινε ενεργό για περίπου 42 λεπτά.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβέστερη ανασύνθεση του χρονολογίου. Η καταγραφή του μηχανήματος δεν βασίζεται σε μαρτυρική ανάμνηση, αλλά σε ψηφιακό δεδομένο που αποτυπώνει την έναρξη και τη διάρκεια λειτουργίας του.

Το μηχάνημα είχε λειτουργήσει για περίπου 42 λεπτά, ενώ είχε προηγηθεί προσπάθεια διαγραφής του συγκεκριμένου ραντεβού από το ηλεκτρονικό σύστημα, με τα δεδομένα να ανακτώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το κρίσιμο χρονολόγιο

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον κάθε λεπτό από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς έχουν καταγραφεί διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την ώρα άφιξής του. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο οδηγός φέρεται να τοποθετεί την άφιξη του τραγουδιστή αρκετά νωρίτερα από την ώρα που είχε αρχικά αναφερθεί από την πλευρά των γιατρών.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πότε ακριβώς ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση, πόσο διήρκεσε, πότε εκδηλώθηκε η ανακοπή, πότε ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάνηψης και ποια ήταν η χρονική απόσταση μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο ο ακριβής χρόνος θανάτου, αλλά και το αν υπήρξε χρονική καθυστέρηση σε οποιοδήποτε κρίσιμο στάδιο της αντιμετώπισης του περιστατικού.

Τι θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά της οικογένειας προτίθεται να ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θέση που αποτελεί αίτημα της οικογένειας και όχι την υφιστάμενη κατηγορία που έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής στους δύο γιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ζητηθούν και πρόσθετες ανακριτικές πράξεις, μεταξύ άλλων η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, αλλά και η εξέταση των ηλεκτρονικών δεδομένων και των μηχανημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Αναμένονται τα ιστολογικά και τοξικολογικά ευρήματα

Η νεκροτομή ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όμως η ακριβής αιτία του θανάτου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένονται τα ιστολογικά και τοξικολογικά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν και σε ποιον βαθμό συνδέεται η ιατρική διαδικασία που προηγήθηκε με την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής.

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