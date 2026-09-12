Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός Γάκα ετοιμαζόταν να γράψει βιβλίο για τις εμπειρίες της

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα, γιατρός με ειδικότητα στη Μαιευτική – Γυναικολογία και μεταπτυχιακούς τίτλους, ετοίμαζε βιβλίο για τις ολιστικές και εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε.

Διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005, εφαρμόζοντας μια ευρεία γκάμα θεραπειών που συνδύαζαν συμβατική και εναλλακτική ιατρική.

Αμφισβητούσε κάποιες συμβατικές διαγνώσεις και συνέδεε διάφορες παθήσεις με ενεργειακά μπλοκαρίσματα και τη νόσο Lyme.

Η χρήση επίμαχου μηχανήματος κατά τη διάρκεια διαδικασιών που παρουσίαζε σε δημόσιες εκδηλώσεις αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επαγγελματική της διαδρομή και οι πρακτικές της εξετάζονται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί τυχόν σχέση με τον θάνατο του τραγουδιστή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Snapshot powered by AI

Ένα βιβλίο για την εμπειρία της με τους ασθενείς και τις μεθόδους που η ίδια παρουσίαζε ως μια διαφορετική προσέγγιση στην υγεία ετοίμαζε η Ιωάννα Γάκα. Η επαγγελματική διαδρομή που παρουσιάζει η ίδια ξεκινά από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στο βιογραφικό της αναφέρει ότι στη συνέχεια ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Μοριακή Βιολογία, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή.

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών καταγράφεται διδακτορική της εργασία του 2002, με αντικείμενο τη μοριακή βιολογία των ινομυωμάτων.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει η ίδια στο βιογραφικό της, διεύρυνε το αντικείμενο των σπουδών και των ενδιαφερόντων της σε πεδία που ξεφεύγουν από την κλασική ιατρική εκπαίδευση: Βοτανολογία, Ομοιοπαθητική, Βελονισμό, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευροθεραπεία και Σαμανική Ιατρική.

Στο ίδιο βιογραφικό αναφέρει ακόμη δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην «Κβαντική Ιατρική» από Πανεπιστήμιο της Χαβάης στις ΗΠΑ, καθώς και δεύτερη διδακτορική διατριβή, σε εξέλιξη, με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Η Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, σχεδίαζε να καταγράψει την εμπειρία της σε βιβλίο. Ένα βιβλίο που θα περιέγραφε την πορεία της, τους ασθενείς που είχε αντιμετωπίσει και τις μεθόδους που είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι και οι δεκάδες διαφορετικές μέθοδοι

Από το 2005, σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με αντικείμενο την πρόληψη, τη θεραπεία και την «εξισορρόπηση της ανθρώπινης υγείας».

Σύμφωνα με το Mega, η ίδια περιγράφει τη φιλοσοφία της ως μια ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον ασθενή σε «ενεργειακό, σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό» επίπεδο.

Στις πρακτικές που αναφέρονται στο επαγγελματικό της προφίλ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το quantum biofeedback, η μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια, PRP και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν το επαγγελματικό της προφίλ ιδιαίτερο. Η ίδια δεν περιοριζόταν στην ιδιότητα της γυναικολόγου, αλλά παρουσίαζε μια πολύ ευρύτερη θεραπευτική προσέγγιση, συνδυάζοντας τη συμβατική ιατρική με πρακτικές που η ίδια ενέτασσε στην ολιστική ή εναλλακτική ιατρική.

Οι ασθενείς και οι διαφορετικές διαγνώσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η Ιωάννα Γάκα είχε εξετάσει εκατοντάδες ασθενείς και σε ορισμένες περιπτώσεις αμφισβητούσε τις διαγνώσεις της συμβατικής ιατρικής.

Το ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση ασθενούς με σκλήρυνση κατά πλάκας, την οποία η γιατρός φέρεται να απέδιδε στη νόσο Lyme, καθώς και περίπτωση παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, την οποία φέρεται να είχε συνδέσει με τους φρονιμίτες και με την αντίληψη περί «μπλοκαρίσματος» ενεργειακών καναλιών.

Πρόκειται για αναφορές που αποδίδονται στη θεραπευτική προσέγγιση που παρουσίαζε η ίδια και οι οποίες έχουν επανέλθει στο προσκήνιο μετά την υπόθεση Μαζωνάκη.

Το επίμαχο μηχάνημα και η νέα διάσταση στην έρευνα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον και η δημόσια παρουσίαση των πρακτικών της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η γιατρός είχε εμφανιστεί σε συνέδρια και εκδηλώσεις όπου παρουσίαζε τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος, ενώ σε μία από αυτές τις διοργανώσεις υπήρχε παρουσία πολιτικών και θεσμικών προσώπων.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη για την ορθότητα ή την ασφάλεια οποιασδήποτε θεραπευτικής πρακτικής. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα το πώς παρουσιαζόταν η συγκεκριμένη διαδικασία, ποιος ήταν ο ρόλος της και υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμοζόταν.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή και αν υπάρχει οποιαδήποτε αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία που είχε προγραμματιστεί, στην κατάσταση της υγείας του και στην ανακοπή που υπέστη.

Οι δύο απώλειες που, όπως έλεγε, άλλαξαν τη ζωή της

Πίσω από τη στροφή της προς την αναζήτηση διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, η ίδια είχε τοποθετήσει δύο προσωπικές απώλειες.

Σε παλαιότερη αφήγησή της είχε αναφέρει ότι ο σύζυγος της αδελφής της εμφάνισε σάρκωμα σε ηλικία 32 ετών και πέθανε. Στη συνέχεια, όπως είχε περιγράψει, έχασε έναν πολύ στενό φίλο της.

«Ο άνδρας της αδερφής μου εμφάνισε σάρκωμα στα 32 του, κατέληξε δραματικά. Δέχτηκα ένα άλλο δεύτερο, πολύ σοβαρό τραύμα. Χάθηκε ένας πολύ στενός μου φίλος. Άρχισα να θέλω μόνη μου να πάρω κάποιες απαντήσεις πρώτα για εμένα».

Όπως η ίδια περιέγραφε, οι δύο αυτές απώλειες αποτέλεσαν την αφετηρία μιας προσωπικής αναζήτησης, η οποία σταδιακά μετατράπηκε σε επαγγελματική κατεύθυνση.

Από εκεί και πέρα, η πορεία της συνδέθηκε ολοένα περισσότερο με την ολιστική ιατρική, τις εναλλακτικές πρακτικές και τις θεραπείες που η ίδια παρουσίαζε ως εργαλεία για μια διαφορετική αντιμετώπιση της ασθένειας.

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