Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία από αύριο στη Νίκαια - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Snapshot Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνονται ενισχύσεις προς το Humanity Greece ως φόρος τιμής και αγάπης. Snapshot powered by AI

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για την κηδεία του καλλιτέχνη. Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

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