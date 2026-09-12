Γιώργος Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή

Snapshot Από τα επίσημα στοιχεία του νοσοκομείου δεν προκύπτει επείγουσα ή μυστική εισαγωγή του τραγουδιστή τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Μαζωνάκης φέρεται να είχε καρδιακό επεισόδιο πριν από τέσσερις εβδομάδες και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με ιδιωτικό όχημα, χωρίς όμως να καταχωριστεί με τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά τον έλεγχο.

Η διάψευση της διοίκησης εντάσσεται στην έρευνα για τις συνθήκες και την κατάσταση της υγείας του Μαζωνάκη πριν το θάνατό του. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση παίρνει η συζήτηση γύρω από την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιου Βουγιουκλάκη.

Ο διοικητής του νοσοκομείου διαψεύδει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, υπό συνθήκες μυστικότητας, αντιμετωπίζοντας κάποιο σοβαρό καρδιολογικό ή αναπνευστικό περιστατικό.

Με ανάρτησή του, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης υπογραμμίζει ότι από τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο νοσοκομείο δεν προκύπτει περιστατικό που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όπως αναφέρει, η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια με δεδομένη, όπως σημειώνει, την ανάγκη προστασίας της μνήμης του Γιώργου Μαζωνάκη και προκειμένου να αποσαφηνιστούν όσα είχαν δημοσιευθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος των επίσημων στοιχείων και της σχετικής λογοδοσίας του νοσοκομείου δεν καταγράφει «αιφνίδια» ή «υπό άκρα μυστικότητα» επείγουσα προσέλευση του τραγουδιστή στο Ασκληπιείο Βούλας τους τελευταίους μήνες, με αιτία κάποιο καρδιολογικό ή αναπνευστικό πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αντιμετώπισε επεισόδιο κατά το οποίο αισθάνθηκε πόνο στην περιοχή της καρδιάς και παρουσίασε λιποθυμική τάση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας». Ωστόσο, φέρεται να μην είχε καταχωριστεί στο νοσοκομείο με τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, αφού ολοκληρώθηκε ο ιατρικός έλεγχος, αποχώρησε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην κατοικία του.

Η διάψευση της διοίκησης του Ασκληπιείου Βούλας έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μοιραίας ημέρας.

Η ανάρτηση του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη:

Με γνώμονα την ανάγκη προστασίας της μνήμης του εκλιπόντος Γιώργου Μαζωνάκη και αναφορικά με αναπαραχθέντα δημοσιεύματα της χθεσινής ημέρας, επισημαίνεται ότι:

Από όλα τα επίσημα στοιχεία και την σχετική λογοδοσία δεν επιβεβαιώνεται κάποια «αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα» επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες, με αναφερόμενο καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα.