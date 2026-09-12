Συγκινεί η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε τσάμπα και στεναχωρημένος»

«Έφυγε τσάμπα και στεναχωρημένος». Με αυτή τη φράση, φορτισμένη από συγκίνηση και προσωπικές αναμνήσεις, η Κατερίνα Στανίση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Συγκινεί η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε τσάμπα και στεναχωρημένος»
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  • Η Κατερίνα Στανίση εκφράζει συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας πως έφυγε άδικα και σε νεαρή ηλικία.
  • Αναφέρει πως είχαν συνεργαστεί πολλές φορές και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές στη σκηνή, τραγουδώντας ντουέτο το «Σε έχω κάνει Θεό».
  • Επισημαίνει ότι ο Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα περνούσε δύσκολα και ήταν στεναχωρημένος πριν πεθάνει.
  • Υπογραμμίζει την επαγγελματική συνέπεια και τον σεβασμό του Μαζωνάκη στη δουλειά του, καθώς και τη μεγάλη απήχησή του στο κοινό.
  • Ο ξαφνικός θάνατος του τραγουδιστή έχει προκαλέσει συγκίνηση και οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Για τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τις τελευταίες δύσκολες στιγμές που, όπως είπε, περνούσε ο αγαπημένος τραγουδιστής, μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Κατερίνα Στανίση.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, με συγκίνηση για έναν άνθρωπο με τον οποίο τη συνέδεαν χρόνια συνεργασίας και προσωπικής επαφής, τονίζοντας πως ο θάνατός του την έχει συγκλονίσει.

«Μας ενώνουν πολλά, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε, τόσο νέος. Είχε να δώσει πολλά. Ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί χαμογελαστό στη δουλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Στανίση θυμήθηκε τις κοινές τους εμφανίσεις, αλλά και τις φορές που είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή, τραγουδώντας μάλιστα ντουέτο το «Σε έχω κάνει Θεό».

«Βγαίναμε μαζί και κάναμε ντουέτο το “Σε έχω κάνει Θεό”. Περνούσαμε πολύ ωραία», είπε, φέρνοντας στο προσκήνιο τις όμορφες στιγμές που είχαν ζήσει μαζί.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να τη βαραίνει περισσότερο είναι η εικόνα που είχε σχηματίσει για την ψυχολογική κατάσταση του Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα.

«Έφυγε τσάμπα και στεναχωρημένος», είπε με χαρακτηριστικό τρόπο.

«Τον τελευταίο καιρό περνούσε άσχημα με διάφορα. Έφυγε στεναχωρημένος και αυτό είναι που με στεναχωρεί και εμένα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Κατερινιώ», έλεγε και χτυπούσε την πόρτα

Μέσα από τις αναμνήσεις της, η Κατερίνα Στανίση περιέγραψε και στιγμές από τα παρασκήνια, όταν οι δυο τους έκαναν πρόβες και προετοιμάζονταν πριν βγουν στη σκηνή.

«Κάναμε πρόβες, ζεστάματα. “Κατερινιώ”, έλεγε και χτυπούσε την πόρτα και έλεγε “βγαίνω”», θυμήθηκε, πριν ξεσπάσει με μια χαρακτηριστική φράση:

«Α ρε Γιώργο…»

Μιλώντας για την πορεία του στο τραγούδι, στάθηκε στην τεράστια απήχηση που είχε στον κόσμο και στην επαγγελματική του συνέπεια.

«Τι κόσμο είχε έξω και μέσα από το μαγαζί που τραγούδαγε… Θρύλος», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη Στανίση, ο Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας επιτυχημένος τραγουδιστής. Ήταν ένας επαγγελματίας που, όπως υπογράμμισε, αντιμετώπιζε τη δουλειά του με σοβαρότητα και σεβασμό.

«Στη δουλειά του ήταν πολύ σωστός, επαγγελματίας και είχε πάρα πολύ κόσμο στη δουλειά του. Ήταν με όλους καλός», ανέφερε.

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