Θάνατος Μαζωνάκη: Η ανακοίνωση της Αιματολογικής Εταιρείας για εναλλακτικές θεραπείες και stem cells

Ο Αιματολόγος, Δρ. Ηλίας Πέσσαχ τονίζει ότι η ιατρική δεν είναι wellness

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ανακοίνωση της Αιματολογικής Εταιρείας για εναλλακτικές θεραπείες και stem cells
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα stem cells αιμοποιητικού μυελού χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές νοσοκομειακές μεταμοσχεύσεις και δεν αναγεννούν άλλους ιστούς του σώματος.
  • Η πλασμαφαίρεση είναι σοβαρή ιατρική θεραπεία που εφαρμόζεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και δεν αποτελεί μέθοδο «αποτοξίνωσης» ή «ευεξίας».
  • Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία έχει επισημάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων εναλλακτικών θεραπειών και ζητά αυστηρότερη εποπτεία και ενημέρωση του κοινού.
  • Η ιατρική δεν μπορεί να αντικαθίσταται από wellness ή αισθητικές παρεμβάσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και κατάλληλη εκπαίδευση.
  • Απαιτείται δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων δομών, αυστηροί έλεγχοι και ρυθμίσεις για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνες και μη εγκεκριμένες θεραπείες.
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Σαφή μηνύματα στέλνει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τις εναλλακτικές θεραπείες με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ με αφορμή όσα συνέβησαν ο Αιματολόγος, Δρ. Ηλίας Πέσσαχ τονίζει ότι η ιατρική δεν είναι wellness και συνιστά προσοχή στους πολίτες.

H ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αναφέρει:

H αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επανέφερε στο προσκήνιο την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπειών. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το περιστατικό διαδραματίσθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλείται Stem Cell Clinic.Τα Stem Cells του μυελού των οστών, που η ελληνική τους ονομασία είναι στελεχιαία ή αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (και όχι βλαστοκύτταρα), έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το αίμα σε καθημερινή βάση.

Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται σε ειδικές νοσοκομειακές συνθήκες στις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών που οι αιματολόγοι εφαρμόζουν σε ασθενείς με λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νοσήματα.

Τα stem cells αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανένα άλλο ιστό του σώματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη ενώ είναι και δυνητικά επικίνδυνη.Επίσης σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις των γιατρών, αναφέρεται ότι ο Γ. Μαζωνάκης είχε πάει στο Ιατρείο για πλασμαφαίρεση. Η συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση γίνεται επίσης με ειδικά μηχανήματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, από εξειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιείται κυρίως από Αιματολόγους και Νεφρολόγους.

Η χρήση της αφορά την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων από το αίμα για να αντιμετωπιστούν αυτοάνοσα νοσήματα. H πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα με συχνότερες την υπόταση και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Δυστυχώς, στην Ιατρική παραφιλολογία που έχει διογκωθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά σαν μηχανισμός «αποτοξίνωσης», «ευεξίας» και «μακροζωϊας». Καμία από αυτές τις αξιώσεις δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες.

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρία είχε ήδη σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου για όσα ανεξέλεγκτα προσφέρονται στους πολίτες μέσω επιστολής προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Υπουργείο Υγείας το 2019. Σε αυτή επισημαίνονταν ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας και είχε ζητηθεί η άμεση διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Επαναλαμβάνουμε πως η πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των προσφερόμενων «αναγεννητικών» θεραπειών. Οι Ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες λειτουργίας Ιατρείων θα πρέπει να «ξεσκονίζουν» την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των αιτούντων και να παρακολουθούν έστω δειγματοληπτικά τις δραστηριότητες των μελών τους.

Οι επιστημονικές ενώσεις οφείλουν με τη σειρά τους να ενημερώνουν στον δημόσιο ιστότοπο, την επιστημονικά έγκυρη θέση τους για όσα θαυματουργά διαφημίζονται. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκεπτικός και να αναζητά θεσμικές πηγές και όχι διαφημιστικές καταχωρήσεις. Μόνο από εκεί θα αντλήσει κατοχυρωμένες πληροφορίες.

H ανάλυση του αιματολόγου, Δρ. Πεσσάχ:

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ WELLNESS

Με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη —και χωρίς να προδικάζουμε την αιτία ή οποιαδήποτε ευθύνη, που θα καθοριστούν από την επίσημη έρευνα— είναι ώρα να ανοίξει μια συζήτηση που καθυστερήσαμε πολύ. Πήξαμε στα «κέντρα» μεσοθεραπείας, αντιγήρανσης, longevity, detox και wellness. Εντυπωσιακές αγγλικές λέξεις, πολυτελείς χώροι και υποσχέσεις για «καθαρισμό» του αίματος, ενίσχυση της άμυνας, κυτταρική αναγέννηση και αιώνια νεότητα.Ας εξηγήσουμε τις λέξεις που όλοι μάθαμε ξαφνικά.

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση δεν είναι «detox». Είναι σοβαρή εξωσωματική θεραπεία: το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα, αφαιρείται το πλάσμα και τα κύτταρα επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με υγρό αναπλήρωσης.

Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα βαριά αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Μπορεί να προκαλέσει υπόταση, υποασβεστιαιμία, αλλεργική αντίδραση ή αρρυθμία και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Το PRP είναι κάτι διαφορετικό. Λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από τον ίδιο τον άνθρωπο, φυγοκεντρείται και επαναχορηγείται συνήθως τοπικά το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Δεν είναι πλασμαφαίρεση και δεν είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Και τα βλαστοκύτταρα δεν είναι ελιξίριο νεότητας. Υπάρχουν πραγματικές και σωτήριες θεραπείες με αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, όπως οι μεταμοσχεύσεις για λευχαιμίες και άλλα σοβαρά νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε PRP ή συμπύκνωμα αίματος που περιγράφεται ως «πλούσιο σε CD34+ κύτταρα» αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για αντιγήρανση, άνοια, καρδιοπάθεια ή «ενίσχυση του οργανισμού». Άλλο πλασμαφαίρεση, άλλο PRP, άλλο κυτταρικό συμπύκνωμα και άλλο μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.

Οι όροι δεν είναι εναλλάξιμοι και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εντυπωσιάζουν ή να παραπλανούν.Ένα απλό ιατρείο δεν μετατρέπεται σε κλινική επειδή γράφει “clinic” στην επιγραφή. Πράξεις που απαιτούν ειδική άδεια, κατάλληλη υποδομή, εκπαιδευμένο προσωπικό, συνεχή παρακολούθηση και εξοπλισμό αναζωογόνησης δεν μπορούν να εκτελούνται οπουδήποτε.Ούτε μπορεί οποιοσδήποτε να εκτελεί ιατρικές πράξεις επειδή παρακολούθησε ένα σεμινάριο. Ο αισθητικός δεν μπορεί να χορηγεί φάρμακα, Botox, fillers ή προϊόντα αίματος.

Ο νοσηλευτής και ο οδοντίατρος έχουν συγκεκριμένα, θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αλλά ούτε το πτυχίο Ιατρικής αποτελεί λευκή επιταγή. Είμαι αιματολόγος.

Αν κάποιος έχει πέτρα στο νεφρό ή χρειάζεται επέμβαση στον προστάτη, θα πάει σε ουρολόγο — δεν θα έρθει σε εμένα απλώς επειδή είμαι και εγώ γιατρός. Με την ίδια λογική, δεν αρκεί να είναι κάποιος γιατρός για να αγοράσει ένα μηχάνημα και να αρχίσει να διαφημίζει πλασμαφαίρεση, «βλαστοκύτταρα», εξωσώματα ή ενδοφλέβιους «ορούς νεότητας», χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση, τεκμηρίωση και αδειοδότηση.Κάθε επεμβατική ή ενδοφλέβια πράξη απαιτεί σαφή ένδειξη, πλήρες ιστορικό, ενημερωμένη συναίνεση, ιατρικό φάκελο, ιχνηλασιμότητα των σκευασμάτων και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μιας αναφυλαξίας ή ανακοπής.

Πριν αφήσουμε οποιονδήποτε να βάλει κάτι στη φλέβα μας, οφείλουμε να ρωτήσουμε:

Ποιος θα εκτελέσει την πράξη και ποια είναι η ειδικότητά του;

Είναι αδειοδοτημένος ο χώρος;

Τι ακριβώς θα χορηγηθεί;

Είναι εγκεκριμένο για τον σκοπό που προτείνεται; Και ποιος θα αντιμετωπίσει μια σοβαρή επιπλοκή;

Αν δεν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις, φεύγουμε.

Και κάτι ακόμη που πρέπει επιτέλους να παραδεχτούμε: από τον κανονικό γιατρό παζαρεύουμε ακόμη και το δεκάρικο. Για αισθητικές παρεμβάσεις, «ορούς νεότητας», PRP και οτιδήποτε υπόσχεται καλύτερη εικόνα, δίνουμε τα έντερά μας αλόγιστα — συχνά χωρίς να ρωτήσουμε ούτε τι μας χορηγούν ούτε ποιος θα το κάνει.Και η Πολιτεία; Δεν χρειάζεται ούτε μυστική έρευνα ούτε υπερσύγχρονος ελεγκτικός μηχανισμός.

Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο με τις λέξεις «PRP», «βλαστοκύτταρα», «οροί», «detox» και «wellness» αρκεί για να δει κανείς γιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, αισθητικούς και κάθε λογής «κέντρα» να διαφημίζουν τα πάντα για τους πάντες.Δεν σημαίνει ότι όλα είναι παράνομα. Σημαίνει, όμως, ότι κάποιος πρέπει να ελέγχει ποιος κάνει τι, με ποια άδεια, σε ποιον χώρο και με ποια επιστημονική τεκμηρίωση.

Αν όλα αυτά μπορεί να τα εντοπίσει ένας πολίτης μέσα σε δύο λεπτά, πώς γίνεται να μην τα βλέπει επί χρόνια η Πολιτεία; Δεν έχει Google ή απλώς δεν θέλει να κοιτάξει;Χρειαζόμαστε δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων δομών, αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλεγχο της διαδικτυακής ιατρικής διαφήμισης και πραγματικές κυρώσεις. Ο κρατικός έλεγχος δεν μπορεί να ξυπνά μόνο όταν κάποιος πεθαίνει.Η Ιατρική δεν είναι wellness. Η επιστήμη δεν είναι marketing. Και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι πεδίο ανεξέλεγκτου πειραματισμού.

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