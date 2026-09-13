Oι 4 προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη - Οι αποκαλυπτικοί χρόνοι

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Το ενδιαφέρον των Αρχών δεν επικεντρώνεται μόνο στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε, αλλά και σε όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνακης κατέρρευσε μέχρι την κλήση για κατάθεση στους γιατρούς το ίδιο βράδυ.

Η αλληλουχία των γεγονότων, οι κινήσεις των γιατρών και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετά την έρευνα στο μηχάνημα δείχνουν πως επιχείρησαν να κρύψουν σημαντικά στοιχεία.

1η προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων: Το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης καταγράφει ότι η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 14:14 και το μηχάνημα παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά. Επομένως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή ενώ ήταν σε εξέλιξη η θεραπεία κι όχι μόλις του τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα η γιατρός, όπως είχε ισχυριστεί η ίδια.

2η προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων: Η γιατρός τράβηξε φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν κατέρρευσε και την έστειλε στον σύζυγο της που ήταν εκτός ιατρείου. Η φωτογραφία αυτή σβήστηκε από το κινητό της γιατρού 3 ώρες αργότερα και περίπου 1 ώρα πριν μεταβούν στην ασφάλεια για κατάθεση με τον σύζυγό της. Γιατί να σβήσει τη φωτογραφία ; Αυτό που εκτιμούν οι αρχές είναι ότι θα αποκαλυπτόταν η ώρα αποστολής επομένως και το ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει την θεραπεία όταν έπαθε ανακοπή.

3η προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού 1 με 3 όπως διαπιστώθηκε από τα αρχεία στους υπολογιστές. Έφτασε στο ιατρείο στις 13.55, περίπου 19 λεπτά μετά ξεκίνησε η θεραπεία. Ωστόσο η γιατρός και οι 3 από τους 4 συνεργάτες της έδωσαν άλλους χρόνους.

Η γιατρός είπε στην κατάθεση της ότι :"Κανονίσαμε να ερχόταν κατά τις 3 όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4"

Δύο συνεργάτες της δήλωσαν στις αρχές ότι ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο στις 3.30. Περίπου 3.00 είπε στην ασφάλεια η τρίτη συνεργάτιδά της και μόνο μια από τις δύο γραμματέες της είπε την αλήθεια : "Εισήλθε στο ιατρείο περίπου 2 με 2.30"

4η προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων: Κάλεσαν το ΕΚΑΒ περίπου 1.30 ώρα αφότου ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή ενώ δεν ακολούθησαν το ασθενοφόρο μέχρι το "Ελπίς" για να δώσουν ιστορικό και πληροφορίες στους συναδέλφους. Όταν πήγε για έρευνα η ασφάλεια ο χώρος ήταν καθαρισμένος και από τον υπολογιστή είχαν εξαφανιστεί τα ραντεβού εκείνης της ημέρας.

Οι ακριβείς χρόνοι που έγιναν όλα και έχουν διαπιστωθεί από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών είναι αποκαλυπτικοί και καταρρίπτουν τα όσα επιχειρεί να καλύψει το ζευγάρι των γιατρών:

Άφιξη Γ. Μαζωνάκη στο ιατρείο : 13.55

Έναρξη θεραπείας : 14.14

Ο γιατρός φεύγει από το καφέ :14.43

Διακοπή θεραπείας :14.56

Κλήση ΕΚΑΒ :16.23

Άφιξη ΕΚΑΒ : 16.26

Έναρξη διακομιδής: 16.40

Άφιξη "Ελπίς" :16.45

Διαπίστωση θανάτου : 17:40

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