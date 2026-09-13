«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και προειδοποίηση για μηνύσεις για τη «συνωνυμία»

Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη προειδοποιεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όσους αναπαράγουν αναφορές που επιχειρούν να συνδέσουν τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με τον γιατρό της Stem Cell Clinic, επειδή έχουν το ίδιο όνομα Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Όπως ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του, πρόκειται αποκλειστικά για συνωνυμία. Ο επικεφαλής της 6ης ΥΠΕ είναι οικονομολόγος και δεν διατηρεί καμία απολύτως επαγγελματική ή άλλη σχέση με τον συγκεκριμένο ιατρό. Ο υπουργός έκανε λόγο για κακοήθεια που συνεχίζεται αδικαιολόγητα, τονίζοντας πως όποιος επιμένει να αναπαράγει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό θα αντιμετωπίσει άμεσα τις προβλεπόμενες συνέπειες του νόμου.

Ταυτόχρονα, ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο διακινούνται τέτοιες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημείωσε πως η πολιτική αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για χυδαιότητα και συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, καταλήγοντας ότι όλα έχουν τα όριά τους.

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