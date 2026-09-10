Γεωργιάδης: Ψεύτικο βίντεο για το Νοσοκομείο Ξάνθης στο TikTok - Διαγράφηκε μετά από αντιδράσεις

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για το επίμαχο βίντεο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: Ψεύτικο βίντεο για το Νοσοκομείο Ξάνθης στο TikTok - Διαγράφηκε μετά από αντιδράσεις
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε σε βίντεο στο TikTok που περιείχε ψευδείς αναφορές για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Ξάνθης.
  • Η γυναίκα που δημοσίευσε το βίντεο διέγραψε το αρχικό βίντεο μετά από σχόλια ασθενών που διέψευσαν τους ισχυρισμούς της.
  • Στη συνέχεια, η ίδια επανήλθε με νέο βίντεο ζητώντας συγγνώμη για τις ψευδείς δηλώσεις.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η συγγνώμη θα φτάσει σε λίγους, ενώ τα ψέματα είδαν πολλοί, συνδέοντας το γεγονός με την πολιτική αντιπαράθεση πριν τις Εθνικές Εκλογές.
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Ανάρτηση στα social media έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Τik Tok στο οποίο γινόταν αναφορά για το ΕΣΥ και το νοσοκομείο Ξάνθης.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη το βίντεο περιείχε ψευδείς αναφορές και ισχυρισμούςγια το νοσοκομείο Ξάνθης και την λειτουργία του. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η γυναίκα έκανε το «λάθος» να μιλήσει συγκεκριμένα για το Νοσοκομείο Ξάνθης, που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί δεκάδες σχόλια κάτω από το βίντεο από ασθενείς του Νοσοκομείου οι οποίο την διέψευσαν.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η γυναίκα έσβησε το επίμαχο βίντεο με τις ψεύτικες αναφορές για το ΕΣΥ και το νοσοκομείο Ξάνθης και επανήλθε λίγες ώρες αργότερα με νέο βίντεο όπου ζήτησε συγγνώμη για τις αναφορές της.

«Πόσοι θα δουν την συγγνώμη; Λίγοι. Πόσοι είδαν τα ψέματα; Πολλοί. Έτσι λειτουργεί και έτσι θα λειτουργεί ως τις Εθνικές Εκλογές η Συμμορία της Μιζέριας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

«Βγαίνει χθες μία κυρία και λέει απίστευτα ψέματα για το ΕΣΥ αλλά κάνει το λάθος και αντί να μιλήσει γενικά, όπως μια άλλη χθες που έλεγε άλλα ψέματα για νεκρούς που δεν μάζευαν κλπ αλλά χωρίς να μας αποκαλύπτει σε ποιο συγκεκριμένα νοσοκομείο αναφερόταν, ονομάτισε το Νοσοκομείο Ξάνθης. Αμέσως από κάτω δεκάδες ασθενείς του Νοσοκομείου αρχίζουν τα σχόλια ότι λέει ψέματα κλπ και σήμερα διαγράφει το χθεσινό της ψεύτικο για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο της Ξάνθης βίντεο και ζητάει και συγγνώμη. Φυσικά πόσοι θα δουν την συγγνώμη; Λίγοι. Πόσοι είδαν τα ψέματα; Πολλοί. Έτσι λειτουργεί και έτσι θα λειτουργεί ως τις Εθνικές Εκλογές η Συμμορία της Μιζέριας».

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