Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά με δωρεάν κατοικίες για τους γιατρούς

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στο ακριτικό νησί

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά με δωρεάν κατοικίες για τους γιατρούς
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  • Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και ασφάλεια των κατοίκων του νησιού.
  • Το Κέντρο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες με θέα στη θάλασσα για τους γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης προσωπικού.
  • Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ψαρών και στοχεύει στη σταθερή και ποιοτική ιατρική φροντίδα στην απομακρυσμένη περιοχή.
  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το έργο αποτελεί μια συμβολική αποπληρωμή του ιστορικού χρέους της Ελλάδας προς τους κατοίκους των Ψαρών.
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Μια σημαντική μέρα ξημερώνει για τα Ψαρά, καθώς εγκαινιάζεται επισήμως το νέο Κέντρο Υγείας του νησιού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων της ακριτικής περιοχής.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Χίο, τονίζοντας τη συμβολική και ουσιαστική σημασία του έργου. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα χρωστάει στους κατοίκους του μικρού νησιού μεγάλο μέρος της ύπαρξής της, γεγονός που αποτέλεσε κίνητρο για την υλοποίηση μιας υποδομής-σταθμού που έρχεται να «ξεπληρώσει» ένα μέρος αυτού του ιστορικού χρέους.

Ένα από τα πιο κρίσιμα και καινοτόμα χαρακτηριστικά του νέου Κέντρου Υγείας είναι η πρόνοια για τη διαμονή του προσωπικού. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες με θέα στη θάλασσα, αποκλειστικά για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που θα επιλέξουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νησί. Η λύση αυτή στοχεύει στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος της στεγαστικής επάρκειας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και μόνιμη στελέχωση της δομής.

Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο Ψαρών για την αρχική μελέτη και την άψογη συνεργασία που οδήγησε στην ευόδωση του σχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει σταθερή και υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα σε μια απομακρυσμένη περιοχή της χώρας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ξεκινάμε σε λίγο για Χίο. Σήμερα θα εγκαινιάσουμε το νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά. Η Ελλάς χρωστάει στα Ψαρά μέρος της ύπαρξής της και αποφάσισα ότι αξίζει να ξεπληρώσουμε ένα μικρό μέρος αυτού του χρέους μέσω ενός μεγάλου έργου. Έως και κατοικίες με θέα στη θάλασσα για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που θα επιλέξουν το νησί αυτό έχουμε φτιάξει. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την αρχική του μελέτη και την καλή μας συνεργασία. Μία νέα εποχή για αυτό το υπέροχο νησί ξεκινά από σήμερα».

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