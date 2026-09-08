Γεωργιάδης: «Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας - Το ΕΣΥ αλλάζει»

«Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρχουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: «Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας - Το ΕΣΥ αλλάζει»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την τωρινή οικονομική περίοδο ως την πιο ευημερούσα της Ελλάδας, παρά την ύφεση στην Ευρώπη.
  • Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι δίκαια και δίνουν περισσότερα στους συνταξιούχους από ποτέ.
  • Ο Γεωργιάδης αναγνώρισε το έργο του Αντώνη Σαμαρά και απέφυγε να σχολιάσει την πρόθεσή του για δημιουργία νέου κόμματος.
  • Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» από το Ταμείο Ανάκαμψης πέτυχε να εντάξει 6 εκατομμύρια Έλληνες και θα συνεχιστεί στις βασικές του δομές.
  • Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει βελτιωθεί σημαντικά, με θετικό κλίμα ακόμα και από προηγούμενους επικριτές.
Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα» για να μιλήσει για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ σχολίασε και την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά για δημιουργία κόμματος.

Αρχικά, σχολιάζοντας το εάν επαρκούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ανέφερε ότι η συλλογική επιθυμία του λαού να παίρνει από το κράτος περισσότερο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

Όσον αφορά την τωρινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είπε: «Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας. Σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και ενώ όλες οι χώρες κάνουν περικοπές δαπανών, εμείς τώρα δίνουμε».

Συνεχίζοντας προσέθεσε: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν πάντα απαιτήσεις, θέλουν το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Η φτώχεια έχει πέσει».

Σε ερώτηση για το εάν οι παροχές που θα φέρουν τα μέτρα διενειμήθηκαν δίκαια, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε: «Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε περισσότερα προς τους συνταξιούχους».

Έπειτα, αναφερόμενος στη μετωπική σύγκρουση της Κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε: «Εγώ τιμώ και αναγνωρίζω και σήμερα το έργο του Αντώνη Σαμαρά γιατί με αυτόν και τη Νέα Δημοκρατία κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Τον θεωρώ έναν πολύ σημαντικό Πρωθυπουργό. Δεν θα πούμε εμείς εάν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εάν ο Σαλμάς προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, τότε θα κάνω μια συνέντευξη Τύπου για το τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά».

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας: «Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» επίσης έληξε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε στόχο να μπουν 5,5 εκατομμύρια Έλληνες και τελικά μπήκαν 6 εκατομμύρια Έλληνες. Το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις βασικές του δομές. Το κλίμα στην υγεία έχει αλλάξει. Ακόμα και ο κόσμος που ήταν αντίθετος σε μένα, πλέον είναι συγκαταβατικός μέχρι και υποστηρικτικός. Η κατάσταση στο ΕΣΥ έχει αλλάξει».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

10:34ANNOUNCEMENTS

Champions League: Πρεμιέρα στη League Phase με ειδικά στοιχήματα για την ΑΕΚ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υπάλληλος σούπερ μάρκετ σώζει παιδί από διερχόμενο όχημα

10:30ΥΓΕΙΑ

Δημοφιλές συμπλήρωμα για τον εγκέφαλο συνδέεται με μικρότερη διάρκεια ζωής

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Μετά τον Ρονάλντο...ο πρίγκιπας Ντε Γκρες - «Κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιβάν Μιλάτ: Ο serial killer με τις δεκάδες δολοφονίες - Φόβοι για πάνω από 80 νεκρούς

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε φούρνο

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο δείχνει αλεξιπτωτίστρια να λιποθυμά στον αέρα και να πέφτει από ύψος 3.000 μέτρων χωρίς αλεξίπτωτο -- Κι όμως επέζησε

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Αγωνία για 65χρονο - Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας - Το ΕΣΥ αλλάζει»

10:05LIFESTYLE

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η σπάνια φωτογραφία με την κόρη της από το οικογενειακό ταξίδι στην Ιταλία

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Στα άκρα η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Καναδά: Σε ισχύ τα καναδικά αντίμετρα ύψους 20 δισ. δολαρίων

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

09:51WHAT THE FACT

«Φοβάμαι να τον αγγίξω»: Η σπάνια πάθηση που δεν επιτρέπει σε μια μητέρα να αγκαλιάσει το μωρό της

09:50LIFESTYLE

Χασαπόπουλος: «Μα αυτή η woke ατζέντα, πού θα φτάσει πια; Έχει δίκιο ο Σαμαράς»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στιγμές αγωνίας στην γέφυρα του Αποσελέμη – Αστυνομικός απέτρεψε πιθανή τραγωδία με 25χρονο που απειλούσε να πέσει στο κενό

09:42WHAT THE FACT

Επιστήμονες έστειλαν ένα ρομπότ στα νερά της Γροιλανδίας – Δείτε τι βρήκαν κάτω από τους πάγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι καφέδες αυξάνουν την LDL χοληστερόλη

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιος είναι ο «αγαλματένιος», ο 33χρονος πορνοστάρ που εξέδιδε 16χρονες - Είχε ροζ αγγελίες με τις ανήλικες και το τηλέφωνό του - Τον κατέδωσε η μητέρα μιας εκ των θυμάτων

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

08:26LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ χέρι-χέρι στη Βενετία - Η κίνηση του τζέντλεμαν Μπαρδέμ που έγινε viral

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Από Παράδεισος για νεόνυμφους σε απόκοσμο «νησί του θανάτου» - Εκατοντάδες εξαφανίσεις χωρίς ίχνος με τη «βοήθεια της αστυνομίας»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο Ηράκλειο για τις τουρκικές σημαίες στο φεστιβάλ χορών – «Υπερείχαν οι ελληνικές», λέει η διοργανώτρια στο Newsbomb

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου – Ποιοι γιορτάζουν

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

06:52LIFESTYLE

Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Τζορτζ: Ξεκινά τη φοίτηση στο ιστορικό Κολέγιο Ήτον - Οι διάσημοι που πέρασαν τις πύλες του

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχάμες: Αεροσκάφος με τετραμελή οικογένεια εξαφανίστηκε στα ανοιχτά της νήσου Βόρειο Άντρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ