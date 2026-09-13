Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το αρχείο που βρέθηκε στο laptop της γιατρού με το όνομα του τραγουδιστή

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει ηλεκτρονικά αρχεία, διαγραμμένα δεδομένα, ευρήματα από το ιατρείο και στοιχεία σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν της διακομιδής του τραγουδιστή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το αρχείο που βρέθηκε στο laptop της γιατρού με το όνομα του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε φορητόλογιστή πουσχέθηκετοπίστηκε αρχ σχετικό με τον Γιώργο Μαζάκη, το εξετάζεται από αρχές.
  • Υπάρχει αιβολία για τον χρόνο χορήγησης αδρεναλίν στον Μαζωνάκη, καθώς ο γιατρός που την χορήγησε δεν ήταν παρών στο νοσοκομείο.
  • Κηλίδες από το ιατρείο έχουν σταλεί για εγκληματολογική εξέταση, ενώ ελέγχονται και οι διαδικασίες λειτουργίας της κλινικής.
  • Ο καθαρισμός του ιατρείου μετά το περιστατικό ερευνάται ως προς το αν ήταν συνήθης πρακτική ή προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων.
  • Ανακτήθηκαν διαγραμμένα αρχεία και φωτογραφία του Μαζωνάκη σε ιατρικό κρεβάτι από το κινητό της γιατρού, που ενισχύουν την έρευνα των αρχών.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τον εντοπισμό αρχείων σε φορητό υπολογιστή που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha σε έναν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε αρχείο, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από τα δεδομένα που ανακτήθηκαν επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το ιστορικό των επισκέψεών του στη συγκεκριμένη κλινική, ενώ η εγκληματολογική εξέταση αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις.

Ιατρείο

Το ιατρείο μετά τον καθαρισμό του χώρου, όπως καταγράφηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Alpha

H χορήγηση αδρεναλίνης

Ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την Αστυνομία αφορά τη χορήγηση αδρεναλίνης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο γιατρός στους αστυνομικούς και στους διασώστες, στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε αδρεναλίνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής εάν η χορήγηση έγινε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή σε προγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν ακολούθησε τον ασθενή στο νοσοκομείο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν παρών για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με όσα προηγήθηκαν.

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Ενέσεις αδρεναλίνης

Alpha

Oι κυλίδες αίματος και ο φάκελος ασθενών

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό εργαστήριο κηλίδες που εντοπίστηκαν σε μαξιλάρια και στον καναπέ του χώρου, προκειμένου να εξεταστούν.

Παράλληλα, η Ασφάλεια φέρεται να προχώρησε σε έλεγχο φακέλων και στοιχείων που αφορούν άλλους ασθενείς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνταν στην κλινική. Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται αφορά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρχε διαθέσιμο καρδιογράφημα πριν από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

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Το ιατρείο μετά τον καθαρισμό του χώρου - ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Γιατί καθαρίστηκε ο χώρος

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο καθαρισμός του ιατρείου μετά το περιστατικό. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τους εργαζομένους για ποιον λόγο είχε καθαριστεί ο χώρος, φέρεται να απάντησαν πως πρόκειται για πάγια πρακτική και ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το κατά πόσο ο χώρος που αντίκρισαν κατά την έρευνά τους παρέμενε στην ίδια κατάσταση με εκείνη που υπήρχε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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To μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Τα διαγραμμένα αρχεία και η φωτογραφία στο κινητό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που φέρεται να είχαν διαγραφεί από υπολογιστές.

Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φέρεται να υπήρχε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου σε ιατρικό κρεβάτι. Τα συγκεκριμένα δεδομένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν διαγραφεί, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να τα ανακτήσουν στο πλαίσιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν την πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν. Η εξέταση των ηλεκτρονικών αρχείων, των ευρημάτων από τον χώρο και των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και ενδεχομένως να φωτίσει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της υπόθεσης.

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