Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας

Snapshot Η κατηγορία για τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναβαθμίστηκε σε κακούργημα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η αναβάθμιση προέκυψε μετά την ανάκτηση νέων στοιχείων για τη λειτουργία και τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τη διάρκεια παραμονής του θύματος στο ιατρείο.

Σημαντικές ήταν οι μαρτυρίες διασωστών και εργαζομένων στο ιατρείο, καθώς και οι προειδοποιητικές ενδείξεις από το μηχάνημα που δεν αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένονται με ενδιαφέρον

Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο ανακριτής αναβάθμισε σήμερα την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Τι οδήγησε όμως στην αναβάθμιση της κατηγορίας;

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναβάθμιση είναι οι εξής:

-Ανακτήθηκαν νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές μέσα στο Σαββατοκύριακο

-Στοιχεία κλειδιά για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τη λειτουργία του και τη διάρκεια χρήσης του

-Η διάρκεια παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο

-Οι προειδοποιητικές ενδείξεις που είχε το μηχάνημα, τι έκαναν όταν άκουγαν τα alarm απ΄το μηχάνημα

-Νέες μαρτυρίες διασωστών και εργαζομένων στο ιατρείο

Πληροφορίες για μέθη - Οι απαντήσεις στις τοξικολογικές εξετάσεις

Στο μεταξύ μια νέα πληροφορία, που αν ισχύει θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, μετέφερε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν μεγάλη σημασία έχουν οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και από αυτές περιμένουν οι αστυνομικοί να μάθουν αν είχε γίνει μέθη στην δημοφιλή τραγουδιστή. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο μπορεί να επηρέασε την κατάστασή του.

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