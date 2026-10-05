Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη
Ελεύθερος Τύπος: Τα 3 πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ
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Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
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