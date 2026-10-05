Βουλή: Σήμερα ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στην Ολομέλεια, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βουλή: Σήμερα ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 10:30 πραγματοποιείται στην Ολομέλεια ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.
  • Τον αγιασμό θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
  • Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα λήξης της προηγούμενης Συνόδου πριν τον αγιασμό.
  • Η Γ΄ Σύνοδος έληξε επισήμως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος.
  • Στις 11:00 ακολουθεί συνεδρίαση για την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής.
Snapshot powered by AI

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί. Αρχικά θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έληξαν οι εργασίες της προηγούμενης Συνόδου και αμέσως μετά θα τελεστεί ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τη θυροκόλληση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στη Βουλή.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αντικείμενο την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου - Στις 13:00 η συγκέντρωση στην Αθήνα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση τα ξημερώματα στην Πάτρα: Συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Γεωργίου - Αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την ανακύκλωση πλαστικών - Η Meta επενδύει στη νέα λύση

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο που πέρασε στον Έβρο από τη Βουλγαρία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο δικαστήριο τα νέα αιτήματα των συγγενών – 26 μάρτυρες καταθέτουν αυτή την εβδομάδα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Αθηνών - Πού υπάρχουν προβλήματα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη 34χρονη με την κατηγορία της κατασκοπείας αξιωματούχου της Ταϊβάν υπέρ της Κίνας

08:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα

08:13ΕΥ ΖΗΝ

Λεμφική παροχέτευση: Τι δείχνουν τα βίντεο ομορφιάς και τι πραγματικά ισχύει

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tata Aeris: Το έθαψαν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και συνέχισε να κινείται

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα– Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, ποιους αφορά

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (5/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44BOMBER

Η μεγάλη μάχη για το ασημένιο: Ο Saint Alexis και ο angry Nikos

07:40SCENARIO

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Έρχονται παρεμβάσεις στην αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Μόνο θετικά από την επίσκεψη Ρούμπιο, χωρίς προέδρους τα γενέθλια της ΝΔ, τι εννοούσε ο Δένδιας

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Ξαναχτύπησε η «μαφία του χαλκού» – Άρπαξε 890 κιλά μέσα σε τέσσερα λεπτά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ένταξη Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ – Με το βλέμμα στη δεύτερη θέση η Χαριλάου Τρικούπη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσίτες Ασφαλίσεων: Αυξημένα έσοδα κατά 20% το 2025 – Ποιες εταιρίες πρωταγωνίστησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας - Άνδρας έπεσε από τον 43ο όροφο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτουργεί, 14 χρόνια μετά, το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» οι 6 τηλεφωνικές συσκευές - Πόσα άτομα ήταν στο ιατρείο - Προποφόλη στις τοξικολογικές

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Συναγερμός στην Αχαρνών για χειροβομβιδα που δεν εξερράγη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Πέντε σεισμοί στην Τουρκία: Από 4,1 έως 5,2 Ρίχτερ - Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί και πώς σχετίζονται με τις φονικές δονήσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2023

06:50LIFESTYLE

Δευτέρα βράδυ στην TV: Φουλ μυθοπλασία στα νέα προγράμματα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος αναβάτης από σύγκρουση μοτοσυκλετών

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο συγκυβερνήτης θα έριχνε το αεροπλάνο στο  Μπεν Γκουριόν - «Το ονειρευόμουν»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tata Aeris: Το έθαψαν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και συνέχισε να κινείται

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: «Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία» - Συγκλονίζει η 54χρονη οδηγός ταξί

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (6/10)

08:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διάλειμμα από τις Εθνικές: Επιστροφή στη Super League με ντέρμπι «αιωνίων» και στο βάθος... Ευρώπη

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα– Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, ποιους αφορά

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Ξαναχτύπησε η «μαφία του χαλκού» – Άρπαξε 890 κιλά μέσα σε τέσσερα λεπτά – Βίντεο ντοκουμέντο

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Φλάβιου Μπολσονάρου ανέτρεψε τις δημοσκοπήσεις – Στις 25 Οκτωβρίου η μάχη με τον Λούλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ