Βουλή: Σήμερα ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στην Ολομέλεια, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
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- Στις 10:30 πραγματοποιείται στην Ολομέλεια ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.
- Τον αγιασμό θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
- Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα λήξης της προηγούμενης Συνόδου πριν τον αγιασμό.
- Η Γ΄ Σύνοδος έληξε επισήμως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος.
- Στις 11:00 ακολουθεί συνεδρίαση για την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής.
Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.
Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί. Αρχικά θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έληξαν οι εργασίες της προηγούμενης Συνόδου και αμέσως μετά θα τελεστεί ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τη θυροκόλληση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στη Βουλή.
Στις 11:00 θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αντικείμενο την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.