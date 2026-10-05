Βουλή: Σήμερα ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου

Snapshot Στις 10:30 πραγματοποιείται στην Ολομέλεια ο αγιασμός για την έναρξη της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα λήξης της προηγούμενης Συνόδου πριν τον αγιασμό.

Η Γ΄ Σύνοδος έληξε επισήμως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος.

Στις 11:00 ακολουθεί συνεδρίαση για την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλής. Snapshot powered by AI

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί. Αρχικά θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έληξαν οι εργασίες της προηγούμενης Συνόδου και αμέσως μετά θα τελεστεί ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τη θυροκόλληση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στη Βουλή.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με αντικείμενο την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.