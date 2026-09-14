Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη θρόμβωση 10 λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα κατέγραψε αμέσως το πρόβλημα, αλλά ο ασθενής παρέμεινε συνδεδεμένος για 42 λεπτά πριν ληφθούν μέτρα.

Η ιατρός δεν αποσύνδεσε άμεσα τον ασθενή από το μηχάνημα όπως θα έπρεπε σε περίπτωση θρόμβωσης.

Η ιατρός διέγραψε από το κινητό της βίντεο και φωτογραφίες που απεικόνιζαν την κακή κατάσταση του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από το μηχάνημα και τα αποδεικτικά μέσα που διαγράφηκαν από την ιατρό. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη θρόμβωση σχεδόν αμέσως μόλις υποβλήθηκε στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε στις 14:14. Περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε το πρώτο alert για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό αποδεικνύεται από το ίδιο το μηχάνημα το οποίο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο τραγουδιστής εμφάνισε πρόβλημα. Στη συνέχεια καταγράφηκαν και άλλα alerts από το μηχάνημα, ενώ η λειτουργία του φέρεται να συνεχίστηκε έως τις 14:56.

Σε αυτήν την περίπτωση ο γιατρός θα έπρεπε αμέσως να αποσυνδέσει τον ασθενή από το μηχάνημα και να προχωρήσει σε άλλες ενέργειες προκειμένου να τον επαναφέρει. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη καθώς ο τραγουδιστής έμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για συνολικά 42 λεπτά.

Δείτε το βίντεο του Mega

Βίντεο με τον Μαζωνάκη κατά την πλασμαφαίρεση

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα προέκυψε ότι η ιατρός είχε διαγράψει από το κινητό της ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής.

Στα ντοκουμέντα καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

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