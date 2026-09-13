Γιώργος Μαζωνάκης: Το απόγευμα το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή - Στη Νίκαια φίλοι και συγγενείς

Snapshot Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη εκτέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Εθελοντικό Κέντρο Ελλάδας, Humanity Greece.

Οι δύο γιατροί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση θα απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατηγορούμενοι για έκθεση από την οποία επήλθε θάνατος.

Οι έρευνες εστιάζουν στα ψηφιακά δεδομένα και τις αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τους χρόνους και την τελευταία θεραπεία διάρκειας 42 λεπτών σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, σε «λαϊκή αγρυπνία» τίθεται η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, φίλους και πλήθος κόσμου να του απευθύνουν το «τελευταίο αντίο». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας, η αγρυπνία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια –την αγαπημένη του ενορία–, ξεκινώντας από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα τελεσθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Η οικογένεια Μαζωνάκη, επιθυμώντας να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια πράξη προσφοράς, απηύθυνε θερμή παράκληση αντί στεφάνων να ενισχυθεί το Εθελοντικό Κέντρο Ελλάδας, Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Στον ανακριτή οι γιατροί και στο μικροσκόπιο τα 42 κρίσιμα λεπτά

Παράλληλα με το βαρύ πένθος, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί –ιδιοκτήτες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου προσήλθε ο τραγουδιστής– αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία επήλθε θάνατος, κατά συναυτουργία, έχοντας λάβει προηγουμένως προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά ευρήματα, οι αντικρουόμενες καταθέσεις σχετικά με τους ακριβείς χρόνους προσέλευσης, καθώς και τα κρίσιμα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία του λογισμικού, καθώς, σύμφωνα με έγγραφο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:14 και διήρκεσε ακριβώς 42 λεπτά.

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