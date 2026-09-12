«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Βίντεο

Snapshot Ο Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε τη συναυλία του στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε Μένα».

Κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει συνεργάτες του Μαζωνάκη, όπως τον Θανάση Βασιλά και τον πρώην μαέστρο Γιάννη Δίσκο.

Η συναυλία για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής πορείας του Ρέμου πραγματοποιήθηκε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Η διεξαγωγή της συναυλίας είχε αμφισβητηθεί λόγω έντονης βροχόπτωσης που έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Φανερά συγκινημένος για τον αιφνίδιο θάνατο του συναδέλφου του και αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος, στη μεγάλη του συναυλία για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το voria.gr.

Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που όπως είπε «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και τον πρώην μαέστρο του Γιάννη Δίσκο. «Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε και ερμήνευσε το «Ανήκω σε Μένα», τη γνωστή επιτυχία του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Νωρίτερα η διεξαγωγή της συναυλίας είχε τεθεί εν αμφιβόλω εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε τη Θεσσαλονίκη.

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