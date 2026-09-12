Πέρασε η μπόρα: Όλα έτοιμα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Πέρασε η μπόρα στη Θεσσαλονίκη και όλα δείχνουν έτοιμα για τη μεγάλη και πολυσυζητημένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα το rthess.gr

Παρά την καταρρακτώδη βροχή που έπεσε λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, ο κόσμος δεν πτοήθηκε καθώς μερικοί έπιασαν θέση από νωρίς με τις ομπρέλες και τα αδιάβροχά τους, ενώ με το που κόπασε η καταιγίδα άρχισαν να συρρέουν στη Νέα παραλία και στην πλατεία της ΧΑΝΘ όπου στήθηκαν γιγαντοοθόνες, όπως αναφέρει το voria.gr

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