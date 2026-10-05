Μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο φάνηκε σαν να φλέγεται στους ουρανούς πάνω από τη Λιβύη - Βίντεο

Snapshot Ένα μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο καταγράφηκε να πετά πάνω από την Τρίπολη και τη δυτική Λιβύη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακολούθησε μια δυνατή έκρηξη μετά την εμφάνιση του αντικειμένου.

Δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση για τη φύση ή την προέλευση του αντικειμένου. Snapshot powered by AI

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο καταγράφηκε να πετά πάνω από περιοχές της Λιβύης, ενώ μάρτυρες ανέφεραν μια δυνατή έκρηξη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera το μυστηριώδες αντικείμενο καταγράφηκε συγκεκριμένα να πετά πάνω από την Τρίπολη και τη δυτική Λιβύη, ενώ ακολούθησαν αναφορές για μια δυνατή έκρηξη.

Δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση του αντικειμένου.