Μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο φάνηκε σαν να φλέγεται στους ουρανούς πάνω από τη Λιβύη - Βίντεο
Δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση του αντικειμένου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένα μυστηριώδες φωτεινό αντικείμενο καταγράφηκε να πετά πάνω από την Τρίπολη και τη δυτική Λιβύη.
- Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακολούθησε μια δυνατή έκρηξη μετά την εμφάνιση του αντικειμένου.
- Δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση για τη φύση ή την προέλευση του αντικειμένου.
Ένα μυστηριώδες αντικείμενο καταγράφηκε να πετά πάνω από περιοχές της Λιβύης, ενώ μάρτυρες ανέφεραν μια δυνατή έκρηξη λίγο αργότερα.
Σύμφωνα με το Al Jazeera το μυστηριώδες αντικείμενο καταγράφηκε συγκεκριμένα να πετά πάνω από την Τρίπολη και τη δυτική Λιβύη, ενώ ακολούθησαν αναφορές για μια δυνατή έκρηξη.
Δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση σχετικά με τη φύση του αντικειμένου.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50 ∙ LIFESTYLE
Δευτέρα βράδυ στην TV: Φουλ μυθοπλασία στα νέα προγράμματα
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Οκτωβρίου
05:18 ∙ WHAT THE FACT