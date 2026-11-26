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Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο των νικών μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπόρεσε να κάνει το 5/5 το βράδυ της Τετάρτης (25/11), καθώς παραχώρησε ισοπαλία με σκορ, 2-2, στη Ρόμα και έμεινε μόνη στην 2η θέση, ούσα αήττητη με 4 νίκες και μία ισοπαλία. Μαζί με τη «βασίλισσα» βρίσκονται «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της League Phase.

Σε τροχιά... για τους «16» βρίσκεται και η Λίβερπουλ μετά την εμφατική νίκη της στο «Γιαν Μπρέιντελ» επί της Μπριζ (3-0), ενώ η Μπάγερν των πολλών απουσιών (Κέιν, Ολίσε, Νόιερ, Μουσιάλα) γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση από τη Λιλ (2-1) κι έμεινε μακριά από την πρώτη οκτάδα.

Τρεις μέρες μετά τη συντριβή από τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τον πρώτο της βαθμό υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Με δύο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι «κόκκινοι διάβολοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 2-2, με τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα. Ο Φώτης Ιωαννίδης αντικατέστησε τον Λουίς Σουάρες (σκόρερ και των δύο τερμάτων των «λιονταριών») στο 86ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2

Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-1

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 2-2

Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 2-0

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 2-2

Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3

Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 2-1

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 0-1

H βαθμολογία