Πρατήρια καυσίμων: Παράταση στις προθεσμίες για τα συστήματα εισροών-εκροών

Snapshot Η προθεσμία για την αναβάμιση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων παρατείνεται έως το 2027.

Η απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η μετάθεση των προθεσμιών στοχεύει στην ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου για την παρακολούθηση της διακίνησης καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Η υποχρέωση αφορά κατόχους πρατηρίων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστάτες, εταιρείες λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης.

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Νέες προθεσμίες για την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων και την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο ψηφιακό Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση.

Η μετάθεση των ημερομηνιών αποφασίστηκε προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων και την ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου ελέγχου της αγοράς καυσίμων.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η καλύτερη παρακολούθηση της διακίνησης καυσίμων και η ενίσχυση των ελέγχων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Οι νέες προθεσμίες

Για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών ισχύουν πλέον οι εξής ημερομηνίες:

30 Ιουνίου 2027: Πρατήρια καυσίμων δημόσιας χρήσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πρατήρια καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 31 Δεκεμβρίου 2027: Πρατήρια καυσίμων δημόσιας χρήσης στην υπόλοιπη χώρα.

Πρατήρια καυσίμων στην υπόλοιπη χώρα. 31 Δεκεμβρίου 2027: Πρατήρια καυσίμων ιδιωτικής χρήσης σε όλη την επικράτεια.

Η υποχρέωση αφορά, μεταξύ άλλων, τους κατόχους πρατηρίων καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τους εκμεταλλευτές ιδιωτικών πρατηρίων, καθώς και τους εγκαταστάτες των συστημάτων, τις εταιρείες λογισμικού και τους διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης.

Έως 31 Δεκεμβρίου 2027 και η απογραφή των δεξαμενών

Για το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ, η νέα προθεσμία είναι:

31 Δεκεμβρίου 2027: Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής απογραφής και καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών.

Η υποχρέωση αφορά τους κατόχους αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων, τους διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης και τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, τηλεφωνικά στο 1521 ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.