Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω ύποπτου αντικειμένου
Στο σημείο επιχειρεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών – Διακοπές κυκλοφορίας σε Αχαρνών και Φερών.
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέυδεν.
Κλειστή είναι επίσης η οδός Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΤΕΕΜ.
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