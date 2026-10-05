Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω ύποπτου αντικειμένου

Στο σημείο επιχειρεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών – Διακοπές κυκλοφορίας σε Αχαρνών και Φερών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω ύποπτου αντικειμένου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέυδεν.

Κλειστή είναι επίσης η οδός Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΤΕΕΜ.

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