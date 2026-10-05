Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω ύποπτου αντικειμένου

Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέυδεν.

Κλειστή είναι επίσης η οδός Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΤΕΕΜ.