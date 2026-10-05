Μενίδι: Ξαναχτύπησε η «μαφία του χαλκού» –Άρπαξε 890 κιλά μέσα σε τέσσερα λεπτά – Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Πέντε κουκουλοφόροι έκλεψαν 890 κιλά χαλκού από εταιρεία ανακύκλωσης στο Μενίδι μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν διαρρηκτικά εργαλεία και χειρίστηκαν τις κάμερες ασφαλείας για να αποφύγουν την καταγραφή.

Η ποσότητα του χαλκού ήταν πρώτης ποιότητας και είχε αγοραστεί νόμιμα από κατασκευαστική εταιρεία.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης και κάλεσε για παροχή πληροφοριών στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βίντεο και υλικό από κάμερες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Νέο χτύπημα που αποδίδεται στη λεγόμενη «μαφία του χαλκού», αυτή τη φορά σημειώθηκε σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Μενίδι, από την οποία οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 890 κιλά χαλκού μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το δελτίο του STAR καταγράφει τις κινήσεις των δραστών. Πέντε άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν στην επιχείρηση με όχημα χωρίς πινακίδες και κινούνται γρήγορα προς την είσοδο.

Οι τέσσερις από αυτούς, κρατώντας διαρρηκτικά εργαλεία και λοστούς, επιχειρούν να σπάσουν τα λουκέτα, ενώ ο πέμπτος στρέφει τις κάμερες ασφαλείας σε διαφορετική κατεύθυνση, προκειμένου να μην καταγραφεί η εισβολή.

Έψαξαν τον χώρο με φακούς και φόρτωσαν τον χαλκό

Σε δεύτερο βίντεο από το σύστημα ασφαλείας της επιχείρησης, οι δράστες φαίνονται να ερευνούν τον χώρο με φακούς, αναζητώντας τον χαλκό. Στη συνέχεια, ο οδηγός βάζει με την όπισθεν το όχημα στο εσωτερικό της εταιρείας και οι υπόλοιποι αρχίζουν να φορτώνουν τη λεία.

Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, χρόνος που ήταν αρκετός για να αφαιρέσουν 890 κιλά χαλκού πρώτης ποιότητας και να εξαφανιστούν.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του STAR, ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης.

«Για μένα προσωπικά είναι η πρώτη φορά που πέφτω θύμα διάρρηξης. Δεν είναι κάτι σωστό, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε ένα μεροκάματο», είπε.

Όπως εξήγησε, η τιμή του χαλκού φτάνει σήμερα περίπου τα 11 ευρώ το κιλό, ενώ η ποσότητα που εκλάπη βρισκόταν σε δεμάτια και είχε αγοραστεί νόμιμα από κατασκευαστική εταιρεία, με τα σχετικά παραστατικά.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο της επιχείρησης όσο και της ευρύτερης περιοχής, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των πέντε δραστών.