Διάρρηξη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια για νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Η κλοπή σημειώθηκε στο Ελληνικό, ενώ, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη – Δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του κρίσιμου έργου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

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Διάρρηξη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια για νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, τα οποία προορίζονταν για το νέο σύστημα εναέριας επικοινωνίας VCRS.
  • Η κλοπή σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας και κατεγράφη από το σύστημα ασφαλείας.
  • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του VCRS.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό και η ΥΠΑ προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων.
  • Η ανάδοχος εταιρεία που υλοποιεί το έργο, προχώρησε σε απογραφή για να διαπιστωθεί η έκταση της κλοπής.
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Σοβαρό περιστατικό κλοπής καλωδίων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28/08) στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, με την υπόθεση να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών.

Η κλοπή έγινε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας, το περιστατικό κατεγράφη στις 19:27 της Παρασκευής.

Δύο άγνωστοι δράστες παραβίασαν την περίφραξη των εγκαταστάσεων και εισέβαλαν στον χώρο, από όπου αφαίρεσαν καλώδια. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από το σύστημα ασφαλείας της εγκατάστασης, ενώ, οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του είδους των καλωδίων που αφαιρέθηκαν και της χρήσης για την οποία προορίζονταν. Πρόκειται για υλικά που συνδέονται με την εγκατάσταση του νέου συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS), το οποίο αφορά τις επικοινωνίες και την καταγραφή φωνής στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Το VCRS αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς υποστηρίζει την επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων κέντρων ελέγχου.

Η σημασία του έργου αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι η εγκατάσταση του νέου συστήματος βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης. Στις 16 Μαρτίου 2026 είχε υπογραφεί σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου VCRS στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Αρχικά, η κλοπή δημιούργησε ερωτήματα για το κατά πόσον θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία ενός έργου που αφορά μία από τις κρίσιμες υποδομές της αεροναυτιλίας. Ωστόσο, η Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα (30/08) επίσημη ανακοίνωση, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό και ξεκαθαρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που έχει αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΥΠΑ. Η εταιρεία ενημέρωσε τις αστυνομικέςΑρχές και έγινε καταγραφή του συμβάντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενημερώθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS). Η ανάδοχος προχώρησε στην απογραφή των υλικών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει αφαιρεθεί.

Το βασικό μήνυμα της Υπηρεσίας είναι ότι η κλοπή δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του VCRS. Παρά το περιστατικό, η διαδικασία εγκατάστασης του νέου συστήματος συνεχίζεται κανονικά.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Υπηρεσία προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων, όπως γνωστοποίησε.

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