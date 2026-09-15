Απίστευτη πρόκληση: Παρουσιάζουν τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Μέγα Αλέξανδρο Αλβανούς

Snapshot Μια τοιχογραφία στην Αλβανία απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Πύρρο της Ηπείρου ως μέρος της αλβανικής ιστορίας.

Ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε «αλβανικές ρίζες», χωρίς ιστορική τεκμηρίωση.

Στην τοιχογραφία, ο Μάρκος Μπότσαρης χαρακτηρίζεται «Αλβανός», παρά τη γνωστή του σχέση με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η τοιχογραφία προκαλεί συζητήσεις για τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την απόδοση σύγχρονων εθνικών ταυτοτήτων σε πρόσωπα διαφορετικών εποχών.

Στην Αλβανία υπάρχουν αντιδράσεις που υποστηρίζουν πως η χώρα έχει δική της ιστορία και δεν χρειάζεται να εντάσσει ξένες ιστορικές προσωπικότητες στην εθνική της αφήγηση. Snapshot powered by AI

Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια μεγάλη τοιχογραφία στην Αλβανία, μέσα από την οποία ο δημιουργός επιχειρεί να παρουσιάσει σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες διαφορετικών εποχών ως μέρος της Αλβανίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μάρκου Μπότσαρη και του Πύρρου της Ηπείρου, οι οποίοι εμφανίζονται στην ίδια σύνθεση κάτω από την επιγραφή «Historia e Kombit», δηλαδή «Ιστορία του Έθνους».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τη δημιουργία του έργου, δίνοντας παράλληλα τη δική του ερμηνεία για τα πρόσωπα που απεικονίζονται.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην τοιχογραφία το όνομά του αποδίδεται στα αλβανικά ως «Aleksandri i Madh», ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση ο δημιουργός συνοδεύει την εικόνα του με τον ισχυρισμό ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε «αλβανικές ρίζες», χρησιμοποιώντας παράλληλα την αλβανική σημαία.

Πρόκειται για μια ιστορική ερμηνεία του ίδιου του δημιουργού και όχι για τεκμηριωμένο ιστορικό συμπέρασμα. Ο Αλέξανδρος Γ΄ της Μακεδονίας υπήρξε βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας, γιος του Φιλίππου Β΄ και της Ολυμπιάδας, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας.

Η απόδοση σύγχρονων εθνικών ταυτοτήτων σε πρόσωπα της αρχαιότητας αποτελεί, άλλωστε, ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς οι σημερινές έννοιες του έθνους και της εθνικής ταυτότητας δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτούσιες σε κοινωνίες και εποχές με εντελώς διαφορετικά ιστορικά δεδομένα.

Η τοιχογραφία δεν περιορίζεται στον Μέγα Αλέξανδρο. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και ο Μάρκος Μπότσαρης, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές των Σουλιωτών και της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Δίπλα στο πορτρέτο του αναγράφεται «Marko Boçari – Shqiptar», δηλαδή «Μάρκο Μπότσαρη – Αλβανός».

Ο Μάρκος Μπότσαρης σκοτώθηκε το 1823 στο Κεφαλόβρυσο, κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων της Επανάστασης, και έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστοριογραφία ως ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές του 1821.

Στην ίδια τοιχογραφία εμφανίζεται και ο Πύρρος της Ηπείρου, με την επιγραφή «Pirro i Epirit».

Το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο σαφές σε αναρτήσεις που συνοδεύουν τις εικόνες του έργου. Σε μία από αυτές αναγράφεται στα αλβανικά η φράση: «Historia jonë është aq e madhe sa frika e këtyre».

Σε ελεύθερη μετάφραση, η φράση σημαίνει: «Η ιστορία μας είναι τόσο μεγάλη όσο ο φόβος τους».