Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Newsroom

Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από σήμερα Τρίτη ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα, με μέγιστες τιμές κυρίως μεταξύ 27 και 30 βαθμών.
  • Την Τετάρτη αναμένονται παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα νότια και ορεινά τμήματα της χώρας, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή Κυθήρων - Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 15 – 27°C

Κεντρική Μακεδονία: 16 – 28°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 25°C

Ήπειρος: 14 – 29°C

Θεσσαλία: 15 – 28°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 29°C

Δυτική Στερεά: 19 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 28°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 28°C

Κυκλάδες: 22 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 30°C

Κρήτη: 20 – 28°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 29°C

Δωδεκάνησα: 22 – 30°C

Αττική: 19 – 28°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 28°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και την περιοχή Κυθήρων σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΚΑΙΡΟΣ

Το πιο εφιαλτικό σενάριο: Τι θα συμβεί αν καταρρεύσει το Ρεύμα του Κόλπου;

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πιθανά ισόβια για τους δύο γιατρούς - Τι σημαίνει η αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί Μαζωνάκη: Γιατί οι Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» εταιρεία με μόνη ιδιοκτήτρια συνεπώνυμη με έναν από τους δύο

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Τέο Τζέιμς: Η συγκινητική ιστορία του παππού του που γλίτωσε από τους Ναζί στην Αθήνα το 1941

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Διπλό μέτωπο κακοκαιρίας στην Ελλάδα: Αφρικανική σκόνη και ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:46ΥΓΕΙΑ

«Χάνετε» λέξεις στην μέση μιας πρότασης; Πότε είναι φυσιολογική γήρανση και πότε σημάδι άνοιας

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:37WHAT THE FACT

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

06:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα Ορλεάνη: Εγκαινιάστηκε το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας – Στο επίκεντρο ναυτιλία, ενέργεια και ομογένεια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με ισχυρές καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

04:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες επιλέγουν SUV – Στροφή σε υβριδικά και ηλεκτρικά

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Μαχητικό του NATO κατέρριψε drone κοντά στο Κάουνας – Ερευνάται αν ήρθε από τη Λευκορωσία

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας»

03:02ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με ισχυρές καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

22:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Όταν είχα το πρόβλημα υγείας το 2016 συμβουλεύτηκα τον κ. Θεοδωρόπουλο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

06:37WHAT THE FACT

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

21:21LIFESTYLE

Μπαλαρίνες γυναικεία vs μπότες – ποιο στυλ υποδημάτων κυριαρχεί στις τάσεις της φετινής σεζόν;

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (15/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ