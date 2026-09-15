Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Από σήμερα Τρίτη ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα, με μέγιστες τιμές κυρίως μεταξύ 27 και 30 βαθμών.

Την Τετάρτη αναμένονται παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα νότια και ορεινά τμήματα της χώρας, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή Κυθήρων - Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 15 – 27°C

Κεντρική Μακεδονία: 16 – 28°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 25°C

Ήπειρος: 14 – 29°C

Θεσσαλία: 15 – 28°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 29°C

Δυτική Στερεά: 19 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 28°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 28°C

Κυκλάδες: 22 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 30°C

Κρήτη: 20 – 28°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 29°C

Δωδεκάνησα: 22 – 30°C

Αττική: 19 – 28°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 28°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και την περιοχή Κυθήρων σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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