Πρίγκιπας Άντριου: Προσφεύγει κατά της αστυνομίας για τις έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψή του

Snapshot Ο πρώην πρίγκιας Άντριου προσέφυγε δικαστικά κατά της αστυνομίας Thames Valley αμφισβητώντας νομιμότητα των ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας.

Η υπόθεση θα εξεταστεί κεκλεισμένων των θυρών σε ακροαματική διαδικασία την Πέμπτη, με το δικαστήριο να αποφασίζει για την ακύρωση των ενταλμάτων.

Ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο με την υποψία παράβασης καθήκοντος για διαρροή κυβερνητικών μυστικών στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται τις κατηγορίες και επιμένει ότι δεν γνώριζε τις παράνομες πράξεις του Έπσταϊν.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου τον τίτλο του πρίγκιπα και τον απέκλεισε από βασιλικές εκδηλώσεις λόγω της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προσέφυγε δικαστικά κατά της αστυνομίας Thames Valley, λόγω των ερευνών που ακολούθησαν τη σύλληψή του τον περασμένο Φεβρουάριο με τις κατηγορίες ότι διέρρευσε μυστικά της κυβέρνησης στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας που χρησιμοποίησε η αστυνομία και σύμφωνα με την «Telegraph», έχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε δικαστική διαδικασία σχετικά με εντάλματα που είχαν προηγουμένως εκδοθεί από το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο». Πρόσθεσε ότι, καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, «θα ήταν ανάρμοστο να σχολιάσουμε περαιτέρω».

Η υπόθεση θα εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία το απόγευμα της Πέμπτης, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει το αίτημα για την ακύρωση των ενταλμάτων. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Γιατί συνελήφθη

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου, δούκας του Γιορκ, συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου με την υποψία παράβασης καθήκοντος, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο 66χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ επιμένει ότι ποτέ δεν ήταν μάρτυρας ή υποψιάστηκε οποιαδήποτε από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Έπσταϊν.

Τον Νοέμβριο του 2010, ο Άντριου φαίνεται να προώθησε στον Έπσταϊν ένα email που είχε λάβει από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Αμίτ Πατέλ, πέντε μόλις λεπτά αργότερα.

Σε ένα άλλο email, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, ο Άντριου φαίνεται να έστελνε στον Έπσταϊν μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με επίσημες οδηγίες, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας όσον αφορά ευαίσθητες, εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες επισκέψεις τους.

Η φιλία του πρώην πρίγκιπα με τον Επστάιν είναι γνωστή στο κοινό εδώ και χρόνια.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ενός θύματος του Έπσταϊν, ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της – αφού την γνώρισε μέσω του καταδικασμένου παιδόφιλου – όταν αυτή ήταν 17 ετών. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε πέρυσι.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά από χρόνια κατηγοριών και φημών, ο βασιλιάς Κάρολος έλαβε τελικά τα ισχυρότερα μέτρα που είχε στη διάθεσή του εναντίον του αδελφού του, του αφαίρεσε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και του έδωσε προειδοποίηση να εκκενώσει το σπίτι του στο Ουίνδσορ, στο οποίο κατοικούσε για περισσότερα από 20 χρόνια. Αποκλείστηκε από τις παραδοσιακές βασιλικές εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο Σάντριγχχαμ, και οι κόρες του φαίνεται να έχουν διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

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