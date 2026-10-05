ΗΠΑ: Η θανατική ποινή ανά πολιτεία - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ

Snapshot Η Κρίστα Πάικ επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρας ένεσης, προκαλώντας ανησυχίες για τα πρωτόκολλα εκτέλεσης στις ΗΠΑ.

Η θανατηφόρα ένεση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκτέλεσης στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούμενη σε περίπου το 89% των περιπτώσεων από το 1976.

Οι μέθοδοι εκτέλεσης διαφέρουν ανά πολιτεία και περιλαμβάνουν θανατηφόρα ένεση, ηλεκτρική καρέκλα, θανατηφόρο αέριο και εκτελεστικό απόσπασμα.

Ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στους κρατούμενους να επιλέξουν τη μέθοδο εκτέλεσης που προτιμούν. Snapshot powered by AI

Η Κρίστα Πάικ, κρατούμενη σε φυλακή του Τενεσί των ΗΠΑ, είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Την περασμένη εβδομάδα της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρας ένεσης, ωστόσο εκείνη επέζησε και η υπόθεσή της έχει στρέψει το ενδιαφέρον στα πρωτόκολλα εκτέλεσης που εφαρμόζουν οι πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο τρόπος εκτέλεσης των κρατουμένων διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία, με τη θανατηφόρα ένεση, την ηλεκτρική καρέκλα, το θανατηφόρο αέριο και το εκτελεστικό απόσπασμα να συγκαταλέγονται στις εγκεκριμένες μεθόδους.

Οι θανατηφόρες ενέσεις αποτελούν τη συνηθέστερη μέθοδο εκτέλεσης στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 89% των 1.683 εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1976, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή (Death Penalty Information Center).

Οι εκτελέσεις που επιλέγουν οι πολιτείες

Η θανατική ποινή προβλέπεται νομοθετικά σε 27 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ έχει καταργηθεί σε 23 πολιτείες.

Περισσότερες από 24 πολιτείες χρησιμοποιούν τη θανατηφόρα ένεση ως βασική μέθοδο.

Η χρήση θανατηφόρου αερίου επιτρέπεται στην Αλαμπάμα, την Αριζόνα, το Αρκάνσας, την Καλιφόρνια, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, το Μιζούρι, την Οκλαχόμα και το Ουαϊόμινγκ.

Η ηλεκτρική καρέκλα επιτρέπεται στην Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, τη Φλόριντα, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα και το Τενεσί.

Το εκτελεστικό απόσπασμα επιτρέπεται στο Αϊντάχο, το Μισισιπή, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα και τη Γιούτα. Το Αϊντάχο είναι η μόνη πολιτεία όπου αποτελεί τη βασική μέθοδο.

Δείτε χάρτη:

Πολιτείες όπου η θανατική ποινή είναι σε ισχύ

Αλαμπάμα (Alabama)

Αριζόνα (Arizona)

Αρκάνσας (Arkansas)

Φλόριντα (Florida)

Τζόρτζια (Georgia)

Aϊντάχο (Idaho)

Ιντιάνα (Indiana)

Κάνσας (Kansas)

Κεντάκι (Kentucky)

Λουιζιάνα (Louisiana)

Μισισίπι (Mississippi)

Μιζούρι (Missouri)

Μοντάνα (Montana)

Νεμπράσκα (Nebraska)

Νεβάδα (Nevada)

Bόρεια Καρολίνα (North Carolina)

Οκλαχόμα (Oklahoma)

Νότια Καρολίνα (South Carolina)

Νότια Ντακότα (South Dakota)

Τενεσί (Tennessee)

Τέξας (Texas)

Γιούτα (Utah)

Γουαϊόμινγκ (Wyoming)

Με επίσημο κυβερνητικό μορατόριουμ (υπάρχει στον νόμο, αλλά οι κυβερνήτες έχουν αναστείλει τις εκτελέσεις):

Καλιφόρνια (California)

Οχάιο (Ohio)

Όρεγκον (Oregon)

Πενσιλβάνια (Pennsylvania)

Πολιτείες που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή

Aλάσκα (Alaska - 1957)

Kολοράντο (Colorado - 2020)

Kονέκτικατ (Connecticut - 2012)

Nτελαγουέρ (Delaware - 2016)

Xαβάη (Hawaii - 1957)

Iλινόι (Illinois - 2011)

Aϊόβα (Iowa - 1965)

Mέιν (Maine - 1887)

Μέριλαντ (Maryland - 2013)

Mασαχουσέτη (Massachusetts - 1984)

Mίσιγκαν (Michigan - 1847)

Mινεσότα (Minnesota - 1911)

Nιου Χάμσαϊρ (New Hampshire - 2019)

Nιου Τζέρσεϊ (New Jersey - 2007)

Nέο Μεξικό (New Mexico - 2009)

Nέα Υόρκη (New York - 2007)

Bόρεια Ντακότα (North Dakota - 1973)

Pόουντ Άιλαντ (Rhode Island - 1984)

Bερμόντ (Vermont - 1972)

Βιρτζίνια (Virginia - 2021)

Oυάσινγκτον (Washington - 2023)

Δυτική Βιρτζίνια (West Virginia - 1965)

Oυισκόνσιν (Wisconsin - 1853)

Ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στους κρατούμενους να επιλέξουν ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πάικ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία συμμαθητή της πριν από τρεις δεκαετίες και η εκτέλεσή της αποτελούσε την πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και 200 ​​χρόνια. Η Πάικ μέχρι την Κυριακή παρέμενε ζωντανή και διασωληνωμένη, αλλά χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας της.

Διαβάστε επίσης