ΗΠΑ: Η θανατική ποινή ανά πολιτεία - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ

Θανατηφόρα ένεση χορηγήθηκε στην Κρίστα Πάικ αλλά δεν τη σκότωσε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Η θανατική ποινή ανά πολιτεία - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κρίστα Πάικ επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρας ένεσης, προκαλώντας ανησυχίες για τα πρωτόκολλα εκτέλεσης στις ΗΠΑ.
  • Η θανατηφόρα ένεση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος εκτέλεσης στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούμενη σε περίπου το 89% των περιπτώσεων από το 1976.
  • Οι μέθοδοι εκτέλεσης διαφέρουν ανά πολιτεία και περιλαμβάνουν θανατηφόρα ένεση, ηλεκτρική καρέκλα, θανατηφόρο αέριο και εκτελεστικό απόσπασμα.
  • Ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στους κρατούμενους να επιλέξουν τη μέθοδο εκτέλεσης που προτιμούν.
Snapshot powered by AI

Η Κρίστα Πάικ, κρατούμενη σε φυλακή του Τενεσί των ΗΠΑ, είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Την περασμένη εβδομάδα της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρας ένεσης, ωστόσο εκείνη επέζησε και η υπόθεσή της έχει στρέψει το ενδιαφέρον στα πρωτόκολλα εκτέλεσης που εφαρμόζουν οι πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο τρόπος εκτέλεσης των κρατουμένων διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία, με τη θανατηφόρα ένεση, την ηλεκτρική καρέκλα, το θανατηφόρο αέριο και το εκτελεστικό απόσπασμα να συγκαταλέγονται στις εγκεκριμένες μεθόδους.

Οι θανατηφόρες ενέσεις αποτελούν τη συνηθέστερη μέθοδο εκτέλεσης στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 89% των 1.683 εκτελέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1976, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή (Death Penalty Information Center).

Οι εκτελέσεις που επιλέγουν οι πολιτείες

Η θανατική ποινή προβλέπεται νομοθετικά σε 27 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ έχει καταργηθεί σε 23 πολιτείες.

Περισσότερες από 24 πολιτείες χρησιμοποιούν τη θανατηφόρα ένεση ως βασική μέθοδο.

Η χρήση θανατηφόρου αερίου επιτρέπεται στην Αλαμπάμα, την Αριζόνα, το Αρκάνσας, την Καλιφόρνια, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, το Μιζούρι, την Οκλαχόμα και το Ουαϊόμινγκ.

Η ηλεκτρική καρέκλα επιτρέπεται στην Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, τη Φλόριντα, το Κεντάκι, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα και το Τενεσί.

Το εκτελεστικό απόσπασμα επιτρέπεται στο Αϊντάχο, το Μισισιπή, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα και τη Γιούτα. Το Αϊντάχο είναι η μόνη πολιτεία όπου αποτελεί τη βασική μέθοδο.

Δείτε χάρτη:

ekteleseis-hpa.webp

Πολιτείες όπου η θανατική ποινή είναι σε ισχύ

  • Αλαμπάμα (Alabama)
  • Αριζόνα (Arizona)
  • Αρκάνσας (Arkansas)
  • Φλόριντα (Florida)
  • Τζόρτζια (Georgia)
  • Aϊντάχο (Idaho)
  • Ιντιάνα (Indiana)
  • Κάνσας (Kansas)
  • Κεντάκι (Kentucky)
  • Λουιζιάνα (Louisiana)
  • Μισισίπι (Mississippi)
  • Μιζούρι (Missouri)
  • Μοντάνα (Montana)
  • Νεμπράσκα (Nebraska)
  • Νεβάδα (Nevada)
  • Bόρεια Καρολίνα (North Carolina)
  • Οκλαχόμα (Oklahoma)
  • Νότια Καρολίνα (South Carolina)
  • Νότια Ντακότα (South Dakota)
  • Τενεσί (Tennessee)
  • Τέξας (Texas)
  • Γιούτα (Utah)
  • Γουαϊόμινγκ (Wyoming)

Με επίσημο κυβερνητικό μορατόριουμ (υπάρχει στον νόμο, αλλά οι κυβερνήτες έχουν αναστείλει τις εκτελέσεις):

  • Καλιφόρνια (California)
  • Οχάιο (Ohio)
  • Όρεγκον (Oregon)
  • Πενσιλβάνια (Pennsylvania)

Πολιτείες που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή

  • Aλάσκα (Alaska - 1957)
  • Kολοράντο (Colorado - 2020)
  • Kονέκτικατ (Connecticut - 2012)
  • Nτελαγουέρ (Delaware - 2016)
  • Xαβάη (Hawaii - 1957)
  • Iλινόι (Illinois - 2011)
  • Aϊόβα (Iowa - 1965)
  • Mέιν (Maine - 1887)
  • Μέριλαντ (Maryland - 2013)
  • Mασαχουσέτη (Massachusetts - 1984)
  • Mίσιγκαν (Michigan - 1847)
  • Mινεσότα (Minnesota - 1911)
  • Nιου Χάμσαϊρ (New Hampshire - 2019)
  • Nιου Τζέρσεϊ (New Jersey - 2007)
  • Nέο Μεξικό (New Mexico - 2009)
  • Nέα Υόρκη (New York - 2007)
  • Bόρεια Ντακότα (North Dakota - 1973)
  • Pόουντ Άιλαντ (Rhode Island - 1984)
  • Bερμόντ (Vermont - 1972)
  • Βιρτζίνια (Virginia - 2021)
  • Oυάσινγκτον (Washington - 2023)
  • Δυτική Βιρτζίνια (West Virginia - 1965)
  • Oυισκόνσιν (Wisconsin - 1853)

Ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στους κρατούμενους να επιλέξουν ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πάικ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία συμμαθητή της πριν από τρεις δεκαετίες και η εκτέλεσή της αποτελούσε την πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και 200 ​​χρόνια. Η Πάικ μέχρι την Κυριακή παρέμενε ζωντανή και διασωληνωμένη, αλλά χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γονείς ομήρου που σκοτώθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχαν καταψύξει πριν από 25 χρόνια

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ με... υπονοούμενα ο Αποστολάκης: «Πάω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός ο δείκτης του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο - Στο -0,75%

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ναουσέντα στο Μαξίμου - «Αναγκαία αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Άμυνας»

12:36ΥΓΕΙΑ

Κίνδυνος καρκίνου του μαστού: Τι μπορεί να αλλάξει ένα γενετικό τεστ πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

12:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η θανατική ποινή σε κάθε μία από τις 50 πολιτείες - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ που έλαβε θανατηφόρα ένεση

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος στη Βουλή: «Υπομονή και ομόνοια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για δίκη Τεμπών: Παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ποινική δίωξη στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου - Έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ