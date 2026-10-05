Τελετή Βράβευσης, το επίσημο βίντεο της W.I.N. Hellas για τα 20 Χρόνια Δίπλα στις Γυναίκες

20 Χρόνια W.I.N. Hellas: Μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την πορεία της Οργάνωσης

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης, η W.I.N. Hellas γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς προσφοράς, δράσης και αλληλεγγύης, σε μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και φιλοξενήθηκε στο BARBAROSSA ATHENS.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τους συνεργάτες που στάθηκαν διαχρονικά στο πλευρό της W.I.N. Hellas, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της ισότητας, της πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Στέλλα Στυλιανού που κάλεσε στο βήμα την Ιδρύτρια και Πρόεδρο της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, η οποία, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία, αναφέρθηκε στην πορεία των δύο δεκαετιών της Οργάνωσης, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, στις σημαντικές συνεργασίες που αναπτύχθηκαν και στο όραμα για το μέλλον.

«Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυση της W.I.N. Hellas, δεν γιορτάζουμε απλώς μια επέτειο. Γιορτάζουμε τις ζωές που άλλαξαν και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε μέχρι καμία γυναίκα να μη μένει μόνη απέναντι στη βία. Όσο υπάρχει έστω και μία γυναίκα που χρειάζεται στήριξη, η W.I.N. Hellas θα είναι εδώ – με φωνή, πράξεις και ελπίδα».

Το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, το "Michelle Ballard Legacy Award", απονεμήθηκε στην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, σε αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής και της διαχρονικής στήριξής της στο έργο της W.I.N. Hellas και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Κατά τη βράβευσή της δήλωσε: «Γυναικεία ενδυνάμωση δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν τη βία. Είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, τα μέσα και την ελευθερία να μην εγκλωβίζονται σε αυτήν».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα επετειακό video animation, που δημιούργησε ο Harold Herbert της εταιρείας Whiskers Post Production, το οποίο παρουσίασε τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της W.I.N. Hellas, από την ίδρυσή της το 2006 έως σήμερα. Μέσα από εικόνες, αριθμούς και σημαντικές στιγμές, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Οργάνωσης, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, τα προγράμματα υποστήριξης, τις διεθνείς συνεργασίες και τον διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό της αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο των 20 χρόνων της W.I.N. Hellas, τιμήθηκαν πρόσωπα, φορείς και συνεργάτες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία και το έργο του οργανισμού.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των τιμώμενων και των αντίστοιχων διακρίσεων, ανεξάρτητα από το αν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν στην επετειακή εκδήλωση.

FOUNDATION

● Founder’s Legacy Award: Αριάννα Αδαμοπούλου , Αμόρ Αλίμ Τσέρι, Γιώργος Παπαδάκος, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου, Ορθούλα Παπαδάκου & Ιωάννα Παπαδημητρίου

● Vice-President Service Award: Dr. Ντόλλυ Φατσέα, Yvette Jarvis & Χριστίνα Λουκά

● Governance Award: Αλεξία Χαραμή, Ιλεάνα Κλοκώνη & Δώρα Κονόμη

PROFESSIONAL ALLIES

● Healthcare Ally Award: Athens Medical Group

● Education & Prevention Award: Doukas School & International School of Athens

● Legal Advocacy Award: Εβελίνα Δαφνή & Μαρία Λαθούρη

● Legal Volunteer Impact Award: Πέννυ Κονιτσιώτη-Ρίζου

PARTNERS IN IMPACT

● Global Sisterhood Award: Daughters of Penelope

● Loyal Supporter Award: Athens Beverly Hills Medical Group, G.Papadogamvros, Hellenic Halyvourgia, Kokkoris Optics, Motor Oil Hellas, Mykonos Invest, Pere Ubu, Ravago, Seajets & Zaatar

● Corporate Partnership Award: Howden Hellas, NAK Strategic Insurance Consultancy, Navarino, ORIFLAME Greece & TBI Bank

● Trusted Financial Partner Award: N.Kordatos Accounting

● Entertainment Impact Award: Panik Entertainment Group

● Partners in Impact Award: ESA Security Solutions, Galakteros Productions, Kyvos Print, Manitaria Kechagia, Papadakis Press, Papaspirou, PT Sports, Spalding Greece, Tore Event Furnishing & Whiteball

● Creative Contribution Award: Maria Athanasiou, Bliss Projects, Celia Papadakou & Caroline Rovithi

MEDIA & PUBLIC AWARENESS

● Corporate Social Impact Award: L’Oréal Paris & YSL Beauty

● Broadcast Media Impact Award: MAD TV & MAD Radio, MEGA TV

● Digital Media Impact Award: DPG Digital Media

● Digital Ally Award: Queen.gr

● Media Advocacy Award: Γωγώ Αυγερινοπούλου, Έλενα Μακρή Λυμπέρη & Ευαγγελία Τσιορλίδα

PUBLIC FIGURES & SUPPORTERS

● Valued Supporter Award: Μαριέττα Χρουσαλά, Αντώνης Δημητριάδης, Στέλλα Δημητρίου, Ζέτα Δούκα, Κατερίνα Ευαγγελινού, Κώστας Φραγκολιάς, Στέλλα Γιαμπουρά, Ηλίας Γκότσης, Κώστας Γκρέκας, Γιάννης Καγιούλης, Γιώργος Κοψιδάς, Γιώργος Μανίκας, Αννίτα Ναθαναήλ, Δούκισσα Νομικού, Σόφη Πασχάλη, Θέλξη & Σοφία Τσιώμου

● Impact Ambassador Award: Γιάννης Μπουρούσης & Δωροθέα Μερκούρη

● Champion for Change Award: Παναγιώτης Γιαννάκης & Δέσποινα Καμπούρη

● Voice of Support Award: Λευτέρης Πανταζής, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Βουρλιώτης & Ματίνα Ζάρα

● Icon of Influence Award: Κωνσταντίνος Αργυρός & Άννα Βίσση

● Community Sports Award: Μάρκος Λαγός

● Community Partner Award: KIFISIA WFC

● Legacy Ally Award: Φραγκίσκος Αλβέρτης, Mike Batiste, Djibril Cissé, Δημήτρης Διαμαντίδης, Šarūnas Jasikevičius, Sebastian Leto, Σωτήρης Νίνης, Željko Obradović, Δημήτρης Παπανικολάου, Θοδωρής Παπαλουκάς, Βασίλης Σπανούλης & Κώστας Τσαρτσαρής

● Sport for Impact Award: Φανή Χαλκιά, Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κοκκινάκης, Μιρέλα Μανιάνι, Αντώνης Νικοπολίδης, Κλέλια Πανταζή, Σοφία Παπαδοπούλου, Γιώργος Πρίντεζης, Σάκης Ψάρρας, Νίκος Στελλάτος & Άλεξ Βουγιούκας

● Beauty with Purpose Award: Ιωάννης Αγγελόπουλος & Παντελής Μίτσου

COMMUNITY & HOSPITALITY

● Community Leadership Award: Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς

● Hospitality Excellence Award: Barbarossa Athens & Γιάννης Μωράκης

THE HEART OF W.I.N.

● Volunteer Impact Award: Ράνια Ελευθεριάδου, Δήμητρα Φακάλου, Γιάννης Κανάκης & Εύα Μόρσικα

● Heart of W.I.N. Award: Λίλια Γιακούμπ

● Healing Impact Award: Αρετή Χατζηαναστασίου & Βίκυ Παπαδογιαννάκη

● Courage Award: Ρενάτα Καρρά

● Founding Psychology Award: Βασιλική Λιάφου

● Lifetime Ally Award: Σαμάνθα Αποστολοπούλου

● Pillar of Excellence Award: Νίκη Μάντσιου

FINALE – HIGHEST HONOUR

● Michelle Ballard Legacy Award: Ελεονώρα Μελέτη

Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και πλήθος φίλων και υποστηρικτών της Οργάνωσης που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της. Μεταξύ αυτών, το «παρών» έδωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. Γιώργος Σταμάτης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με τη σύζυγό του Βάλια Κυριαζή, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής Έρρικα Πρεζεράκου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Νίκος Χιωτάκης,o Διπλωμάτης στην Πρεσβεία της Αιγύπτου Bassel Awadalla, η πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, η Ειδική συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βασιλική Τασσοπούλου , η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου Δέσποινα Κασάμπα καθώς και οι Χρήστος Πρίτσας, Κορίνα Συνοδινού,Μιράντα Πατέρα, Ανδρέας Μαρτίνος, Emily Grant, Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Τέλης Θανόπουλος, Φώτης Μπέσικος, Γιώτα Παπαδόγαμβρου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Παπούλης , Ιωάννα Σεβοπούλου, Βάσω Στασινού - Νικοπολίδη, Σάντυ Ψηλιάκου κ.α..

Η W.I.N. Hellas ευχαρίστησε θερμά όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της επετειακής εκδήλωσης, οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, καθώς και τη L΄ Oreal Paris που προσέφερε τα αναμνηστικά δώρα στους προσκεκλημένους. Επίσης, η Nardon σχεδίασε κερί με το λογότυπο της Οργάνωσης και το μήνυμα «Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο της W.I.N. Hellas δεν αποτελεί μόνο μια πορεία είκοσι ετών, αλλά μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα: έναν κόσμο όπου κάθε γυναίκα θα ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες, απαλλαγμένη από κάθε μορφή βίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους, όσοι συνέβαλαν αφιλοκερδώς στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Ασημακίδη για το υπέροχο βίντεο που δημιούργησε μαζί και με το υλικό των συνεντεύξεων που είχε από την Dpg Digital Media .

Οι φωτογραφίες της επετειακής βραδιάς και των βραβεύσεων της W.I.N. Hellas μπορείτε να τις βρείτε στο Papadakispress.gr

Χορηγοί/ Υποστηρικτές

Barbarossa Athens, Coca Cola 3E, FSD Event Logistics, Galakteros Audio Visual Events Productions, Kayak, Kontogiannis Flowers, Kontozhshs Wine, L΄Oreal Paris, Mega Print, Nardon, Papaspirou, Seafood, Tore, Winelot.

Μαρία Μακρή (τραγούδι), Διονυσία Γεωργιάδου (σαξόφωνο)

Χορηγοί επικοινωνίας

DPG Digital Media, Mega, Queen

Σχετικά με τη W.I.N. Hellas

Η W.I.N. Hellas είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική καθοδήγηση, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργεί και πανελλαδική γραμμή βοήθειας για θύματα βίας (210-8996636).

Μέσω συνεργασιών με ειδικούς και δημόσιους φορείς, η W.I.N. Hellas συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία, την ανάπτυξη και την αυτοδιάθεση τους.

W.I.N.HellasΤηλ: 210-8996636 | Λασιθίου 3, Άνω Γλυφάδα |info@winhellas.gr | www.winhellas.gr