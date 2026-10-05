Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

Snapshot Ο 27χρονος που αγνοείτο από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στα Γρεβενά βρέθηκε νεκρός.

Το πτώμα του εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό Μυρσίνη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος άντρας, που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στο χωριό Μυρσίνη των Γρεβενών.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο άτυχος άντρας βρέθηκε σε περιοχή έξω από το χωριό και φέρεται να είχε βάλει τέλος στη ζωή του, με τις αστυνομικές αρχές να σημειώνουν πως δε διαφαίνεται κάποιο στοιχείο εγκληματικής ενέργειας.

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